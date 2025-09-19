صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آسٹریلیا کا گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں 70فیصد کمی کا اعلان

سڈنی (اے ایف پی)آسٹریلیا نے 2035 تک گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں 70 فیصد کمی کا ہدف مقرر کیا ہے ۔ وزیراعظم انتھونی البانیز نے اس عزم کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سائنس کی روشنی میں قومی مفاد میں کام کریں گے ۔۔۔

یہ ہدف گزشتہ وعدے سے زیادہ سخت ہے ، مگر برطانیہ کے مقابلے میں کم ہے ۔ آسٹریلیا نے سولر، ہوا اور سبز صنعتوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے ، تاہم وہ اب بھی کوئلے کا بڑا برآمد کنندہ ہے ، جس کی وجہ سے اس کے ماحولیاتی اہداف چیلنجز کا شکار ہیں۔

 

