آسٹریلیا کا گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں 70فیصد کمی کا اعلان
سڈنی (اے ایف پی)آسٹریلیا نے 2035 تک گرین ہاؤس گیس کے اخراج میں 70 فیصد کمی کا ہدف مقرر کیا ہے ۔ وزیراعظم انتھونی البانیز نے اس عزم کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سائنس کی روشنی میں قومی مفاد میں کام کریں گے ۔۔۔
یہ ہدف گزشتہ وعدے سے زیادہ سخت ہے ، مگر برطانیہ کے مقابلے میں کم ہے ۔ آسٹریلیا نے سولر، ہوا اور سبز صنعتوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے ، تاہم وہ اب بھی کوئلے کا بڑا برآمد کنندہ ہے ، جس کی وجہ سے اس کے ماحولیاتی اہداف چیلنجز کا شکار ہیں۔