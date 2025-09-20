صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سلامتی کونسل ،ایران پرپابندیوں میں نرمی کی قرارداد مسترد

  • دنیا میرے آگے
سلامتی کونسل ،ایران پرپابندیوں میں نرمی کی قرارداد مسترد

نیویارک (اے ایف پی)اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر پابندیوں میں نرمی کی توسیع کی قرارداد مسترد کر دی۔روس، چین، پاکستان اور الجزائر نے پابندیوں کو دوبارہ لاگو ہونے سے روکنے کے حق میں ووٹ دیا۔۔۔

جبکہ سلامتی کونسل کے 9 ارکان امریکہ، برطانیہ، فرانس، سیرا لیون، سلووینیا، ڈنمارک، یونان، پانامہ اور صومالیہ نے پابندیوں میں ریلیف کے خلاف ووٹ دیا ۔ 2 ممالک گیانا اور جنوبی کوریا نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، کوئی معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں پابندیاں 28 ستمبر تک دوبارہ نافذ ہو جائیں گی۔اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایرانی نے اس پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے غیر قانونی قرار دیا اورکہاکہ کارروائی عجلت میں کی گئی ،ایران اس پر عمل درآمد کی کوئی ذمہ داری تسلیم نہیں کرتا ۔پاکستان نے اجلاس میں ایران کے جوہری پروگرام کا معاملہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا اور اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا زور زبردستی سے معاملہ مزید پیچیدہ ہوگا، سفارتکاری کو کامیاب ہونے کیلئے مزید وقت دینے کی ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ ایران کا قریبی ہمسائیہ اور دوست کی حیثیت سے ہم کسی ایسے اقدام کے حامی نہیں جو اس خطے کو غیرمستحکم کرے جو پہلے ہی کئی بحرانوں میں گھرا ہوا ہے ، یہ خطہ مزید کشیدگی برداشت نہیں کر سکتا، سفارتکاری اور دھونس دھمکی ایک ساتھ نہیں چل سکتیں ۔ عاصم افتخار نے کہاکہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام کررہا ہے ، بچے بھوک سے مر رہے ہیں ،اسرائیل نے ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا ، پاکستان فلسطینی عوام کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا مثبت اختتام،33ارب منافع

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 1100روپے سستا

مرکنٹائل ایکسچینج میں61 ارب روپے کے سودے

سوگو گروپ اور کینیڈین سولرکے درمیان معاہدہ

اگست:بیرونی سرمایہ کاری کے حجم میں نمایاں کمی ریکارڈ

پاک،سعودیہ معاہدہ سفارتی اور عسکری تاریخ کا اہم سنگِ میل ،ایس ایم تنویر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak