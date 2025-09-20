سلامتی کونسل ،ایران پرپابندیوں میں نرمی کی قرارداد مسترد
نیویارک (اے ایف پی)اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر پابندیوں میں نرمی کی توسیع کی قرارداد مسترد کر دی۔روس، چین، پاکستان اور الجزائر نے پابندیوں کو دوبارہ لاگو ہونے سے روکنے کے حق میں ووٹ دیا۔۔۔
جبکہ سلامتی کونسل کے 9 ارکان امریکہ، برطانیہ، فرانس، سیرا لیون، سلووینیا، ڈنمارک، یونان، پانامہ اور صومالیہ نے پابندیوں میں ریلیف کے خلاف ووٹ دیا ۔ 2 ممالک گیانا اور جنوبی کوریا نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، کوئی معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں پابندیاں 28 ستمبر تک دوبارہ نافذ ہو جائیں گی۔اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید ایرانی نے اس پر غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسے غیر قانونی قرار دیا اورکہاکہ کارروائی عجلت میں کی گئی ،ایران اس پر عمل درآمد کی کوئی ذمہ داری تسلیم نہیں کرتا ۔پاکستان نے اجلاس میں ایران کے جوہری پروگرام کا معاملہ بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا اور اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا زور زبردستی سے معاملہ مزید پیچیدہ ہوگا، سفارتکاری کو کامیاب ہونے کیلئے مزید وقت دینے کی ضرورت ہے ۔انہوں نے کہا کہ ایران کا قریبی ہمسائیہ اور دوست کی حیثیت سے ہم کسی ایسے اقدام کے حامی نہیں جو اس خطے کو غیرمستحکم کرے جو پہلے ہی کئی بحرانوں میں گھرا ہوا ہے ، یہ خطہ مزید کشیدگی برداشت نہیں کر سکتا، سفارتکاری اور دھونس دھمکی ایک ساتھ نہیں چل سکتیں ۔ عاصم افتخار نے کہاکہ اسرائیل غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام کررہا ہے ، بچے بھوک سے مر رہے ہیں ،اسرائیل نے ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا ، پاکستان فلسطینی عوام کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتا ہے ۔