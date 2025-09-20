صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ: اسرائیلی بربر یت ،بارودی روبوٹس دھماکے،6روز میں 1ہزار سے زائد شہید

غزہ (اے ایف پی،مانیٹرنگ ڈیسک ) اسرائیل نے بربریت کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے فضائی بمباری اور زمینی گولہ باری کے بعد غزہ میں بارودی مواد سے لدے روبوٹس کا استعمال شروع کر دیا اورچھ روز میں ایک ہزار سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔۔۔

جبکہ اسرائیل کاکہناہے کہ اگست کے آخر سے اب تک 4لاکھ 80ہزار فلسطینی غزہ چھوڑکرجاچکے ہیں ۔عینی شاہدین نے بتایاہے کہ اسرائیلی فوج اب پرانی فوجی گاڑیوں کو بڑے موبائل بموں میں تبدیل کر کے انہیں استعمال کر رہی ہے ، اسرائیلی فوج ان پرانی فوجی گاڑیوں کو بارود سے بھر کر انہیں ریموٹ کی مدد سے کنٹرول کرتی اور رہائشی علاقوں کے درمیان پہنچا کر دھماکے سے اڑا دیتی ہے ۔جس سے بڑی تعداد میں عمارتیں تباہ ہو جاتی ہیں، اس کا اثر فضائی بمباری اور توپ خانے سے بھی زیادہ تباہ کن ہے ،اگر دھماکے کے مقام کے قریب لوگ ہوں تو ان کا کوئی نشان نہیں ملتا، غزہ کے لوگ انہیں بارود سے لدے ہوئے روبوٹ کا نام دے رہے ہیں۔فلسطینی وزارتِ صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے 13 اگست سے غزہ سٹی کے اندر زمینی فوجی کارروائی شروع کی جس کے نتیجے میں 1100 افرادشہیداور6ہزار سے زیادہ زخمی ہو چکے ہیں ۔ غزہ میں گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں شدت آگئی اور مزید 50 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ شمالی غزہ میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی۔اسرائیلی فوج نے کہاہے کہ غزہ میں اگست کے آخرمیں زمینی کارروائی تیز کرنے سے اب تک 4لاکھ 80ہزار فلسطینی ہجرت کرچکے ہیں جبکہ اقوام متحدہ کا کہناہے کہ اگست کے آخر میں تقریباً10لاکھ افراد غزہ شہر میں رہ رہے تھے ۔دوسری طرف لبنان کی وزارت صحت نے کہا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کے باوجودگزشتہ روز اسرائیل کے حملوں میں دو افراد شہید اور 11 زخمی ہوگئے ۔

