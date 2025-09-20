صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہباز کی نواز شریف سے ملاقات، دفاعی معاہدہ سے آگاہ کیا

  • دنیا میرے آگے
شہباز کی نواز شریف سے ملاقات، دفاعی معاہدہ سے آگاہ کیا

جنیوا(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم شہباز شریف نے لندن پہنچنے سے قبل جنیوا میں سابق وزیراعظم اور صدر مسلم لیگ (ن)نواز شریف سے ملاقات کی اور انہیں پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔۔۔

شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کرنے کے بعد برطانیہ کے شہر لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے ۔شہباز شریف نے لندن پہنچنے سے قبل کچھ دیر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں مختصر قیام کیا اور وہاں سابق وزیراعظم نواز شریف کی عیادت کی۔ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے نواز شریف کو تاریخی دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔نواز شریف علاج کے لیے ان دنوں جنیوا میں موجود ہیں اور ان کا آئندہ چند روز میں لندن آنے کا امکان ہے ۔وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں 4 دن قیام کے دوران پاکستانی کمیونٹی اور تاجر رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے ۔ وزیراعظم آج ہفتے کو اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب کریں گے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

سعودی عرب میں ہماری افواج کی موجودگی بڑھ جائے گی تو کسی کو کیا مسئلہ؟وزیر دفاع معاہدہ کسی ملک کیخلاف نہیں:دفتر خارجہ:مزید ممالک دفاعی معاہدے کے خواہشمند:وزیر خارجہ

بھارتی فوجی افسر اور افغان باشندے دہشتگردی میں ملوث:ترجمان پاک فوج

اسلام آباد ہائیکورٹ کے 5ججز کی سپریم کورٹ میں د رخواستیں:چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے اقدامات چیلنج

سرگودھا:ای بس کا افتتاح:2ہفتے میں متاثرین سیلاب بحالی آپریشن شروع:مریم نواز

سعودیہ سے معاہد ہ مثبت پیشرفت:پی پی ،پی ٹی آئی ،جے یو آئی

جی ایچ کیو حملہ کیس، عمران کا ویڈیو لنک پیشی کا بائیکاٹ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak