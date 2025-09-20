شہباز کی نواز شریف سے ملاقات، دفاعی معاہدہ سے آگاہ کیا
جنیوا(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم شہباز شریف نے لندن پہنچنے سے قبل جنیوا میں سابق وزیراعظم اور صدر مسلم لیگ (ن)نواز شریف سے ملاقات کی اور انہیں پاک سعودیہ دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔۔۔
شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کرنے کے بعد برطانیہ کے شہر لندن میں اپنی رہائش گاہ پہنچ گئے ۔شہباز شریف نے لندن پہنچنے سے قبل کچھ دیر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں مختصر قیام کیا اور وہاں سابق وزیراعظم نواز شریف کی عیادت کی۔ذرائع کے مطابق وزیراعظم نے نواز شریف کو تاریخی دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔نواز شریف علاج کے لیے ان دنوں جنیوا میں موجود ہیں اور ان کا آئندہ چند روز میں لندن آنے کا امکان ہے ۔وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں 4 دن قیام کے دوران پاکستانی کمیونٹی اور تاجر رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے ۔ وزیراعظم آج ہفتے کو اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب کریں گے ۔