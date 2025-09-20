امید ہے سعودی عرب باہمی مفادات اور حسا سیت کو مدنظر رکھے گا :بھارت
ممبئی (رائٹرز)بھارتی وزارت خارجہ کا کہناہے کہ امید ہے کہ سعودی عرب دونوں ممالک کے باہمی مفادات اور حساسیتوں کو مدِنظر رکھے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کئے ہیں۔۔۔
بھارتی وزارتِ خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان وسیع سٹراٹیجک شراکت داری ہے جو گزشتہ چند برسوں میں نمایاں طور پر گہری ہوئی ہے ،ہمیں توقع ہے کہ یہ سٹر اٹیجک شراکت داری باہمی مفادات اور حساسیتوں کو مدِنظر رکھے گی۔