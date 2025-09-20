صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امید ہے سعودی عرب باہمی مفادات اور حسا سیت کو مدنظر رکھے گا :بھارت

ممبئی (رائٹرز)بھارتی وزارت خارجہ کا کہناہے کہ امید ہے کہ سعودی عرب دونوں ممالک کے باہمی مفادات اور حساسیتوں کو مدِنظر رکھے گا۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ باہمی دفاعی معاہدے پر دستخط کئے ہیں۔۔۔

بھارتی وزارتِ خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان وسیع سٹراٹیجک شراکت داری ہے جو گزشتہ چند برسوں میں نمایاں طور پر گہری ہوئی ہے ،ہمیں توقع ہے کہ یہ سٹر اٹیجک شراکت داری باہمی مفادات اور حساسیتوں کو مدِنظر رکھے گی۔

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
