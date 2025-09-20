ٹرمپ کا چینی صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فونک رابطہ
واشنگٹن (اے ایف پی)امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کے صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فون پر گفتگو کے بعد کہاہے کہ امریکا اور چین تجارتی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔۔۔
جس کیلئے جلد دونوں صدورکی ملاقات بھی متوقع ہے جبکہ ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری بھی ہوگئی ہے ،روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کو ختم کرنے کی ضرورت پراتفاق کیاگیا۔تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز چینی صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اوربعدازاں اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہاکہ ہم نے بہت سے اہم معاملات پر پیش رفت کی ہے جن میں تجارت، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کو ختم کرنے کی ضرورت اور ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری شامل ہے ،انہوں نے کہاکہ وہ آئندہ ماہ جنوبی کوریا میں ہونے والی ایشیا پیسیفک سربراہی اجلاس میں چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے اور اگلے سال خود چین کا دورہ کریں گے ۔ ٹرمپ نے فون کال کو بہت نتیجہ خیز قرار دیا اور کہا کہ چینی رہنما بدلے میں مناسب وقت پر امریکا آئیں گے ۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اپنے بیان میں کہاکہ امریکا سے مذاکرات مثبت اور تعمیری رہے ، چین دوسری عالمی جنگ میں امریکا کی حمایت کو نہیں بھولے گا،دونوں ملکوں کے تعلقات انتہائی اہم ہیں، ٹک ٹاک پر چین کا مو قف بالکل واضح ہے ، چینی حکومت کمپنیوں کی خواہشات کا احترام کرتی ہے ، امریکا کو تجارتی مذاکرات کے نتائج پر اثرانداز نہیں ہونا چاہئے ۔ دونوں کی ٹیلیفونک گفتگو کے بعد ایشیا کی سٹاک مارکیٹیں گراوٹ کا شکار رہیں، جبکہ ڈالرکی قدرمیں معمولی اضافہ ہوا ،ماہرین کا کہناہے کہ ایشیائی مارکیٹوں کی گراوٹ میں جاپان کی جانب سے شرح سود بڑھانے کے اعلان کابھی اثر ہے ۔