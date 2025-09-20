صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کیلئے پہلی مرتبہ امریکی سینیٹ میں قرارداد پیش

  دنیا میرے آگے
واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک )امریکی سینیٹ میں ڈیموکریٹس کی قیادت میں ایک تاریخی قرارداد پیش کی گئی ہے جس میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔۔۔

عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ اپنی نوعیت کی پہلی قرارداد ہے جو غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیلی فوجی کارروائی کو تقریبا ًدو سال مکمل ہونے کے تناظر میں پیش کی گئی ہے اور واشنگٹن کے بدلتے ہوئے روئیے کی عکاسی کرتی ہے ۔یہ قرارداد سینیٹر جیف مرکلی کی قیادت میں پیش کی گئی، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ امریکہ ایک غیر عسکری فلسطینی ریاست کو ایک محفوظ اسرائیل کے ساتھ تسلیم کرے ۔ 

