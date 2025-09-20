صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

البانیہ کی مصنوعی ذہانت سے تیارکردہ خاتون وزیر کا پارلیمنٹ سے پہلا خطاب

  • دنیا میرے آگے
ترانہ (مانیٹرنگ ڈیسک)البانیہ میں مصنوعی ذہانت سے تیار کی گئی دنیا کی پہلی وزیر نے پارلیمنٹ میں اپنا پہلا خطاب کیا ہے ۔البانوی لباس میں ملبوس خاتون اے آئی جنریٹِڈ وزیر ڈیلانے کہا کہ۔۔۔

 میں یہاں انسانوں کی جگہ لینے کیلئے نہیں ہوں بلکہ اِن کی مدد کرنے کیلئے ہوں، کچھ لوگوں نے مجھے غیر آئینی کہا کیونکہ میں انسان نہیں ہوں،میں آپ کو یاد دلاتی چلوں آئین کو اصل خطرہ مشینوں سے نہیں بلکہ اقتدار میں رہنے والوں کے غیر انسانی فیصلوں سے ہے ۔ 

