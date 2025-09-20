صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرمپ کے ہیلی کاپٹر میں دوران پرواز فنی خرابی ،ہنگامی لینڈنگ کرناپڑی

  دنیا میرے آگے
واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک )برطانیہ کے دورے پر آئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہیلی کاپٹر میں دوران پرواز فنی خرابی کے باعث ہنگامی لینڈنگ کرناپڑی ۔غیرملکی خبررساں ادارے کے مطابق و ائٹ ہاؤس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ۔۔۔

 ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کو لے جانے والے ہیلی کاپٹر میرین ون نے چیکرز سے سٹینسٹڈ ایئرپورٹ کی طرف پرواز کے دوران معمولی ہائیڈرولک خرابی کا سامنا کرنے کے بعد برطانیہ کے مقامی ایئر فیلڈ پر غیر طے شدہ لینڈنگ کی۔ پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے کہا کہ صدر اور خاتون اول کو بحفاظت بیک اپ ہیلی کاپٹر میں منتقل کیا گیا، جس نے انہیں سٹینسٹڈ تک پہنچا دیا ، جہاں وہ وطن واپسی کے لئے ایئر فورس ون میں سوار ہوئے ۔

 

