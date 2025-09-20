صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان: برطانوی جوڑے کی آٹھ ماہ بعد رہائی

  • دنیا میرے آگے
افغانستان: برطانوی جوڑے کی آٹھ ماہ بعد رہائی

کابل ،دوحہ (اے ایف پی)افغانستان میں طالبان حکومت نے رواں برس فروری میں گرفتار کئے گئے بزرگ برطانوی جوڑے کو رہا کر دیا ،ان کی رہائی میں قطر نے ثالثی کا کرداراداکیا۔۔۔

جبکہ76 سالہ باربی رینالڈز اور ان کے شوہر 80 سالہ پیٹر رینالڈز رہا ہونے کے بعد دوحہ پہنچ گئے ہیں ۔کابل میں طیارے میں سوار ہونے سے قبل باربی رینالڈز نے کہا کہ اگر ممکن ہوا تو وہ اور ان کے شوہر دوبارہ افغانستان واپس آئیں گے کیونکہ وہ افغان شہری ہیں، 8 ماہ کی حراست کے دوران کابل میں قطری سفارتخانے نے اس جوڑے کو مسلسل سہولیات فراہم کی تھیں ، اس جوڑے کو طالبان حکام کو اطلاع دئیے بغیر ایک طیارہ استعمال کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا، دونوں گزشتہ 18 برس سے افغانستان میں مقیم تھے اورطالبان کی منظوری سے 2021سے فلاحی پروگرام چلا رہے تھے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak