افغانستان: برطانوی جوڑے کی آٹھ ماہ بعد رہائی
کابل ،دوحہ (اے ایف پی)افغانستان میں طالبان حکومت نے رواں برس فروری میں گرفتار کئے گئے بزرگ برطانوی جوڑے کو رہا کر دیا ،ان کی رہائی میں قطر نے ثالثی کا کرداراداکیا۔۔۔
جبکہ76 سالہ باربی رینالڈز اور ان کے شوہر 80 سالہ پیٹر رینالڈز رہا ہونے کے بعد دوحہ پہنچ گئے ہیں ۔کابل میں طیارے میں سوار ہونے سے قبل باربی رینالڈز نے کہا کہ اگر ممکن ہوا تو وہ اور ان کے شوہر دوبارہ افغانستان واپس آئیں گے کیونکہ وہ افغان شہری ہیں، 8 ماہ کی حراست کے دوران کابل میں قطری سفارتخانے نے اس جوڑے کو مسلسل سہولیات فراہم کی تھیں ، اس جوڑے کو طالبان حکام کو اطلاع دئیے بغیر ایک طیارہ استعمال کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا، دونوں گزشتہ 18 برس سے افغانستان میں مقیم تھے اورطالبان کی منظوری سے 2021سے فلاحی پروگرام چلا رہے تھے ۔