افغانستان میں امریکی افواج کی موجودگی ناقابل عمل:طالبان
کابل (مانیٹرنگ ڈیسک )افغانستان کی طالبا ن حکومت نے امریکا کی جانب سے افغانستان کی بگرام ایئر بیس کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں لینے کے اعلان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ افغانستان نے اپنی سرزمین پر کبھی بیرونی افواج کو تسلیم نہیں کیا۔۔۔
ہم افغان سرزمین پر امریکی افواج کی واپسی کو مسترد کرتے ہیں،افغانستان میں امریکی افواج کیموجودگی ناقابل عمل ہے ۔ افغانستان کی وزارتِ خارجہ کے اہلکار ذاکر جلالی نے ایکس پیغام میں کہاکہ دوحہ مذاکرات اور اس کے نتیجے میں ہونے والے معاہدے کے دوران اس نوعیت کے کسی امکان کو یکسر مسترد کر دیا گیا تھا۔ذاکر جلالی نے کہا کہ امریکا کے افغانستان کے کسی بھی حصے میں فوجی موجودگی برقرار رکھے بغیر افغانستان اور امریکا باہمی احترام اور مشترکہ مفادات پر مبنی اقتصادی اور سیاسی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ چین افغانستان کی آزادی اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے ۔ ٹرمپ کے بگرام ایئر بیس واپس لینے کے بیان سے متعلق صحافی کے سوال پر چینی وزارت خارجہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے کہا کہ کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہئے ، ہم خطے میں کشیدگی یا تناؤ کو سپورٹ نہیں کریں گے ۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز دورہ برطانیہ کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ شی جن پنگ سے بات ہو رہی ہے ، امید ہے کچھ فائنل ہوجائیگا، چین سے بگرام ایئر بیس واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔