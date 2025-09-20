فرانس کی وزارت داخلہ نے میئرز کو ٹاؤن ہالز پرفلسطینی پرچم لہرانے سے روک دیا
پیرس (اے ایف پی)فرانس کی وزارت داخلہ نے فلسطین کو تسلیم کئے جانے کے موقع پر میئرز کی جانب سے ٹاؤن ہالز پر فلسطینی پرچم لہرانے کے اعلان پرردعمل میں کہاہے کہ ایسانہ کیاجائے۔۔۔
وزارت داخلہ نے ٹیلی گرام میں حکم دیاہے کہ اگلے ہفتے جب فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا جائے گا تو میئرز ٹاؤن ہالز اور دیگر عوامی عمارتوں پر فلسطینی پرچموں کی نمائش کی مخالفت کریں۔ عوامی خدمات میں غیر جانبداری کا اصول اس طرح کی نمائشوں سے منع کرتا ہے اور اس طرح کا کوئی بھی ڈسپلے بین الاقوامی تنازع میں فریق بننے کے مترادف ہوگا۔واضح رہے کہ کئی فرانسیسی میئرزاگلے ہفتے اپنے ٹاؤن ہالز پر فلسطینی پرچم آویزاں کرنے کے ارادے کا اعلان کر چکے ہیں۔