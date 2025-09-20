فرانسیسی صدر اپنی اہلیہ کے خاتون ہونے کے سائنسی شواہد امریکی عدالت میں پیش کرینگے
پیرس (مانیٹرنگ ڈیسک )فرانس کے صدر ایمانوئل میکخواں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی اہلیہ برجیٹ میکخواں کے بارے میں امریکی دائیں بازو کی تبصرہ نگار کینڈیس اوونز کی جانب سے لگائے گئے بے بنیاد الزامات کو جھوٹا ثابت کرنے کیلئے عدالت میں تصویری اورسائنسی شواہد پیش کریں گے۔۔۔
میکخواں خاندان نے جولائی 2025 میں کینڈیس اوونز کے خلاف ہتکِ عزت کا مقدمہ دائر کیا تھا، جس نے بارہا دعویٰ کیا تھا کہ برجیٹ میکخواںایک ٹرانس جینڈر ہیں اور پیدائش کے وقت ان کا نام ’’ژاں مشیل ٹروگنیو‘‘تھا،اوونز نے یہاں تک کہا کہ برجیٹ نے کم عمری میں ایمانوئلمیکخواںکو ’’گروم‘‘ کیا۔