افغانستان :خواتین مصنفین کی 140 کتابوں پر بھی پابندی
کابل(مانیٹرنگ ڈیسک )افغانستان میں طالبان حکومت نے جامعات میں 680 کتابوں پر پابندی عائد کردی۔ طالبان حکومت نے ایک نئی پابندی کے تحت یونیورسٹیوں میں 680 کتابوں پر پابندی لگائی جن میں خواتین کی لکھی گئی 140 کتابیں بھی شامل ہیں۔۔۔
ان کتابوں میں ’’سیفٹی ان دی کیمیکل لیبارٹری‘‘جیسی کتابیں بھی شامل ہیں۔طالبان حکام کا کہنا ہے کہ یہ کتابیں شرعی اصولوں اور ان کی پالیسیوں سے مطابقت نہیں رکھتیں۔طالبان حکومت فائبر آپٹک انٹرنیٹ اور خواتین کے بیوٹی پارلرجانے پربھی پابندی عائد کرچکی ہے ۔