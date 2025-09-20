امریکی صدر کا بائیں بازو کی تحریک اینٹیفا کو دہشتگرد تنظیم قرار دینے کا اعلان
واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیں بازو کی تحریک اینٹیفا (ANTIFA)کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا اعلان کردیا۔ ٹرمپ نے اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اینٹیفا ایک خطرناک اور انتہا پسند بائیں بازو کی آفت ہے۔۔۔
ان افراد کی بھی تحقیقات کرنے کی تجویز دوں گا جو اسے فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک ٹی وی پروگرام کے دوران الزام لگایا کہ بائیں بازو کی انتہا پسندی چارلی کرک کے قتل کا سبب بنی۔
