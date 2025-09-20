صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی صدر کا بائیں بازو کی تحریک اینٹیفا کو دہشتگرد تنظیم قرار دینے کا اعلان

  • دنیا میرے آگے
امریکی صدر کا بائیں بازو کی تحریک اینٹیفا کو دہشتگرد تنظیم قرار دینے کا اعلان

واشنگٹن (مانیٹرنگ ڈیسک)امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیں بازو کی تحریک اینٹیفا (ANTIFA)کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا اعلان کردیا۔ ٹرمپ نے اپنی ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ اینٹیفا ایک خطرناک اور انتہا پسند بائیں بازو کی آفت ہے۔۔۔

 ان افراد کی بھی تحقیقات کرنے کی تجویز دوں گا جو اسے فنڈز فراہم کرتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے ایک ٹی وی پروگرام کے دوران الزام لگایا کہ بائیں بازو کی انتہا پسندی چارلی کرک کے قتل کا سبب بنی۔

تح

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا مثبت اختتام،33ارب منافع

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 1100روپے سستا

مرکنٹائل ایکسچینج میں61 ارب روپے کے سودے

سوگو گروپ اور کینیڈین سولرکے درمیان معاہدہ

اگست:بیرونی سرمایہ کاری کے حجم میں نمایاں کمی ریکارڈ

پاک،سعودیہ معاہدہ سفارتی اور عسکری تاریخ کا اہم سنگِ میل ،ایس ایم تنویر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak