صادق خان دنیا کے بدترین میئر میرے کہنے پر برطانوی شاہی ضیافت میں مدعو نہیں کیا گیا:ٹرمپ
لندن (مانیٹرنگ ڈیسک )امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہاہے کہ میئرلندن صادق خان دنیا کے بدترین میئرزمیں سے ایک ہیں ،میں انہیں عرصہ سے پسند نہیں کرتا اور میرے کہنے پر انہیں برطانوی شاہی ضیافت میں مدعونہیں کیاگیا۔۔۔
ٹرمپ برطانیہ کے دو روزہ سرکاری دورے کے بعد وطن واپس روانہ ہو گئے ، انہوں نے اپنے خصوصی طیارے میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میئر لندن صادق خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ صادق خان نے ایکس پراپنی پوسٹ میں ٹرمپ کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہاکہ لندن میں نفرت کبھی نہیں جیتے گی۔