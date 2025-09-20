مجھ پر الزامات بے بنیاد شرمناک ہیں :یاسین ملک
نئی دہلی (اے پی پی)نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند جموں وکشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک نے کہا ہے کہ ان پر عائد کیے جانے والے الزامات سراسر بے بنیاد ، غیر سنجیدہ ،نفرت انگیز اور انتہائی شرمناک ہیں۔۔۔
انہوں نے کہا کہ گورنر جگموہن کی آمد کے بعد 1990میں وادی کشمیر سے کشمیری پنڈتوں کا انخلا ایک منصوبہ بند سازش تھی ۔ دہلی ہائیکورٹ میں جمع کرائے گئے اپنے حلفنامے میں کہا کہ این آئی اے نے اپنی فرد جرم میں ان پر جو الزامات عائد کیے ہیں ،انکا گلی کا کوئی غنڈہ یا فراڈیا بھی تصور نہیں کرسکتا۔