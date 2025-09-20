صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مجھ پر الزامات بے بنیاد شرمناک ہیں :یاسین ملک

  • دنیا میرے آگے
مجھ پر الزامات بے بنیاد شرمناک ہیں :یاسین ملک

نئی دہلی (اے پی پی)نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں غیر قانونی طور پر نظر بند جموں وکشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک نے کہا ہے کہ ان پر عائد کیے جانے والے الزامات سراسر بے بنیاد ، غیر سنجیدہ ،نفرت انگیز اور انتہائی شرمناک ہیں۔۔۔

انہوں نے کہا کہ گورنر جگموہن کی آمد کے بعد 1990میں وادی کشمیر سے کشمیری پنڈتوں کا انخلا ایک منصوبہ بند سازش تھی ۔ دہلی ہائیکورٹ میں جمع کرائے گئے اپنے حلفنامے میں کہا کہ این آئی اے نے اپنی فرد جرم میں ان پر جو الزامات عائد کیے ہیں ،انکا گلی کا کوئی غنڈہ یا فراڈیا بھی تصور نہیں کرسکتا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شادی نہ کرنے پر شکر ادا کرتا ہوں:فیصل رحمان

بشریٰ انصاری کی سیلاب متاثرین کو ’’گھر کا گند ‘‘ دینے والوں پر تنقید

مرد ناراض عورتوں جیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، مومنہ

ارباز خان نے خوشبوکے ساتھ اپنی طلاق کی تصدیق کر دی

سلمان خان ایک کریمینل ہے ، ان کا خاندان نارمل نہیں:ابھینو کشیپ

مشہور گانا ’’یا علی ‘‘کے گلوکار زوبین گارگ چل بسے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فلک بوس عمارت یا دو منزلہ مکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ کون سا گھاٹے کا سودا ہے ؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاک سعودیہ دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سعود عثمانی
سرخ اونٹوں سے بھی قیمتی معاہدہ
سعود عثمانی
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا معاشیات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(4)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak