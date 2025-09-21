غزہ کی صورتحال خوفناک،دنیا اسرائیل کیخلاف مزاحمت کرے:سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ:مزید71فلسطینی شہید
نیو یارک ،غزہ، پیرس(دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک)غزہ پر اسرائیلی حملوں میں مزید 71 فلسطینی شہید ہوگئے ، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس نے کہا ہے دنیا اسرائیل سے ڈرے نہیں مزاحمت کرے ،غزہ کی صورتحال ‘‘خوفناک’’ ہے ، فلسطینی ریاست کے حق میں دباؤ ڈالا جائے۔۔۔
اے ایف پی کو دئیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا غزہ میں اسرائیلی جنگ تباہ کن ہے اور مغربی کنارے پر ‘‘بتدریج قبضہ’’ جاری ہے ۔رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے مغربی ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا تو وہ مغربی کنارے کو ضم کر سکتا ہے ۔ گوتریس نے اسرائیل کی مقبوضہ مغربی کنارے کی الحاق کی دھمکیوں کے باوجود دنیا سے مزاحمت کا مطالبہ کرتے ہوئے کہاکہ دنیا کو اسرائیل کے دباؤ یا انتقامی اقدامات کے خدشے سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے ،ہمیں خوفزدہ ہونے کے بجائے عالمی دباؤ کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے ۔انہوں نے غزہ کی صورتحال کو ‘‘خوفناک’’ قرار دیتے ہوئے انسانی بحران پر گہری تشویش ظاہر کی،انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ فلسطینی ریاست کے حق میں دباؤ ڈالے تاکہ فلسطینی علاقوں میں تشدد اور قبضہ روکا جا سکے ۔اقوام متحدہ کے اجلاس میں اس حوالے سے اہم فیصلے متوقع ہیں۔ انہوں نے کہا ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم کریں یا نہ کریں، پھر بھی اسرائیلی کارروائیاں جاری رہیں گی لیکن کم از کم عالمی برادری کو متحرک کرنے کا ایک موقع ہے تاکہ ایسا نہ ہونے کے لیے دباؤ ڈالیں۔تاہم انہوں نے اسرائیل کی کارروائیوں کو ‘‘نسل کشی’’ قرار دینے سے گریز کیا۔انہوں نے کہا ہم غزہ میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ خوفناک ہے ، یہ موت اور تباہی کی بدترین سطح ہے جو میں نے بطور سیکرٹری جنرل اپنے وقت میں دیکھی یا شاید اپنی زندگی میں۔قحط، صحت کی موثر دیکھ بھال کا مکمل فقدان، مناسب پناہ گاہوں کے بغیر زندگی گزارنا، فلسطینی عوام کے مصائب کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔انہوں نے ساتھ ہی موسمیاتی تبدیلی کے خلاف مزید مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔واضح رہے کہ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ سربراہی اجلاس کے لیے 140 سے زائد عالمی رہنما جمع ہو رہے ہیں، رواں برس اس عالمی اجلاس میں فلسطینیوں اور غزہ کے مستقبل کے موضوعات غالب رہیں گے ۔اسرائیل نے مغربی ممالک کی جانب سے اس اجلاس میں فلسطین کو تسلیم کرنے کے منصوبے کی حمایت کرنے کی صورت میں مغربی کنارے کو الحاق کرنے کی دھمکی دی ہے ۔اقوام متحدہ نے فلسطینی صدر کو اجلاس میں ویڈیو لنک پر خطاب کی اجازت دیدی ہے ۔اس حوالے سے رائے شماری ہوئی جس میں اجازت کے حق میں 145 ووٹ پڑے جبکہ 5 ووٹ اس اجازت کے خلاف ڈالے گئے ۔تاہم امریکی ویزا نہیں ملا، محمود عباس ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے ۔ادھر پرتگال نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے ، وزارت خارجہ کے مطابق پرتگال جنرل اسمبلی کے اجلاس سے قبل آج فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لے گا۔فرانس کے صدارتی آفس سے جاری بیان کے مطابق کل پیر کو ہونے والی کانفرنس میں 10 ممالک فرانس،برطانیہ، آسٹریلیا،کینیڈا، بیلجیئم، لکسمبرگ،پرتگال،مالٹا،انڈورا اور سان مارینو فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کریں گے ۔فرانس نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل مغربی کنارے کو ضم کرنے کی طرف بڑھتا ہے تو یہ ایک واضح ریڈ لائن ہوگی اور بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزی تصور کی جائے گی۔ ایوان صدر کے ایک عہدیدار ایلیزے نے کہا کہ ہم اور ہمارے شراکت دار اسرائیل سے فوری اقدامات کا مطالبہ کریں گے تاکہ فلسطینی اتھارٹی کا نظام ختم نہ ہو۔انہوں نے کہا کہ مستقبل کی فلسطینی ریاست کی سرحدیں 1967 کی بنیاد پر ہوں گی۔اگرچہ اقوام متحدہ کے 193 رکن ممالک میں سے تقریباً 150 پہلے ہی فلسطینی ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں، لیکن بڑی عالمی طاقتوں کی حمایت فلسطینی نقطہ نظر سے خاص اہمیت رکھتی ہے ۔ یورپی یونین کے بہت سے ممالک، خاص طور پر مشرقی اور جنوب مشرقی یورپ میں، بہت پہلے ہی فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں۔ ہنگری نے ، جس کے اسرائیل کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں، 1988 میں ایسا کیا تھا۔اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسند گروپ حماس کے درمیان غزہ جنگ کے تناظر میں، یورپی یونین کے ممالک سپین، آئرلینڈ اور سلووینیا نے گزشتہ سال فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا تھا۔دوسری طرف اسرائیلی فوج نے خبردار کیا ہے کہ غزہ شہر میں غیرمعمولی طاقت کا استعمال کیا جائے گا لہٰذا رہائشیوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ جنوب کی طرف نکل جائیں۔سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں غزہ شہر کے رہائشیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اسرائیلی فوج نے عربی زبان میں بیان جاری کیا کہ اب صلاح الدین روڈ کو جنوب کی طرف جانے والے سفر کے لیے بند کر دیا گیا ہے ، اسرائیل کی دفاعی افواج حماس اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف بے مثال طاقت کے ساتھ آپریشن جاری رکھیں گی۔غزہ شہر پر قبضہ کرنے کی اسرائیل کی کوشش نے بین الاقوامی غم و غصے کو جنم دیا ہے ، غزہ کا یہ علاقہ پہلے ہی تقریباً دو برس سے جاری جنگ سے تباہ ہو چکا ہے اور اقوام متحدہ کے مطابق شہر میں خوراک کی انتہائی قلت ہے ۔اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں ہفتے کو غزہ کی پٹی میں کم از کم 71 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے 56 نے محصور غزہ سٹی میں شہادت پائی،غزہ کے حکام کے مطابق شہدا میں کئی خواتین اور بچے بھی شامل ہیں،ہسپتال کے ڈائریکٹر ابو سلمیہ کے بھائی اور بھابھی بھی شہدا میں شامل ہیں۔ایک مہلک فضائی حملے نے مغربی غزہ سٹی میں واقع المعتصم سکول کو بھی نشانہ بنایا، جہاں پناہ لینے والے درجنوں فلسطینی جاں بحق اور زخمی ہو گئے ۔اسرائیلی بمباری اور دھماکا خیز مواد سے لیس ریموٹ کنٹرول روبوٹس غزہ سٹی کو بلاک در بلاک تباہ کر رہے ہیں، جس سے آسمان سیاہ دھویں سے بھر گیا ہے اور دسیوں ہزار افراد نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ کارروائیاں حماس کے خلاف ہیں۔اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا اسرائیل کی جانب سے غزہ شہر میں عمارتوں کی مسماری کی کارروائیاں فلسطینیوں کو مستقل طور پر بے دخل کرنے کے خدشات کو جنم دے رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق شہری انفراسٹرکچر کی منظم تباہی اور لاکھوں افراد کی جبری نقل مکانی ممکنہ طور پر آبادی کی منتقلی کی کوشش ہے ۔جبکہ حماس نے اسرائیلی یرغمالیوں کی الوداعی تصاویر جاری کر دیں، جن میں خبردار کیا گیا ہے کہ غزہ سٹی پر اسرائیلی حملے کے باعث یرغمالیوں کی جانیں خطرے میں ہیں۔ جاری کردہ 46 تصاویر پر لاپتا اسرائیلی پائلٹ رون آراد کا نام تحریر ہے ، جو 1986 میں لبنان میں لاپتا ہوا تھا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیرِاعظم نیتن یاہو کی ضد اور فوجی قیادت کی کمزوری کے باعث یرغمالیوں کی رہائی خطرے میں پڑ گئی ہے ۔ ادھریرغمالیوں کے اہلخانہ نے بھی اسرائیلی حکومت سے فوجی کارروائی روکنے کا مطالبہ کیا ہے ۔علاوہ ازیں مغربی موسیقاروں، اداکاروں اور ادیبوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے غزہ جنگ کے خلاف اسرائیل کے ثقافتی بائیکاٹ کی اپیل کی ہے ، جسے جنوبی افریقہ کے اپارٹہائیڈ بائیکاٹ کی طرح موثر بنانے کی امید ہے ۔ فلمی کارکنوں کے گروپ کی جانب سے جاری کھلے خط پر ایما سٹون اور جوکین فینکس سمیت ہزاروں فنکاروں نے دستخط کیے ہیں۔ برطانوی اداکار خالد عبداللہ نے کہا کہ دنیا ایک نازک موڑ پر ہے اور بائیکاٹ کا اثر صرف فلمی صنعت تک محدود نہیں رہا۔ برطانوی میوزک گروپ میسیو اٹیک نے اسرائیل میں اپنی موسیقی کی سٹریمنگ روکنے کا اعلان کیا ہے ۔ سپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز بھی اسرائیل کو کھیلوں کے ایونٹس سے خارج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہرین اسے جنوبی افریقہ کے بائیکاٹ کی صورتحال سے ملتے جلتے اثرات کا آغاز قرار دے رہے ہیں۔دوسری جانب امریکا اسرائیل کی مسلح افواج کیلئے 6 ارب ڈالر کا اسلحہ فروخت کرے گا۔امریکی اخبار وال سٹریٹ جنرل کے مطابق اسلحہ کی فروخت کیلئے کانگریس سے منظوری لی جائے گی۔ اسرائیل کو فروخت کیے جانے والے اسلحے میں 30 اپاچی گن شپ ہیلی کاپٹر اور 3 ہزار 250 فوجی گاڑیاں شامل ہیں۔ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے 30 روز قبل کانگریس میں اسرائیل کو مجوزہ اسلحہ فروخت تجویز پیش کی گئی تھی۔فروخت کی منظوری کے بعد اسرائیل کو یہ سامان حرب 3 سال کی مدت کے دوران فراہم کیا جائے گا۔