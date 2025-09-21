صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یورپی ایئرپورٹس پر سائبر حملہ، درجنوں پروازیں منسوخ

برسلز/فرینکفرٹ/لندن ( رائٹرز) ایک بڑے سائبر حملے کے باعث یورپ کے کئی بڑے ہوائی اڈوں پر ہفتہ کو پروازوں میں رکاوٹ پیش آئی۔ اس حملے سے لندن کا ہیتھرو ایئرپورٹ جو براعظم کا مصروف ترین ہوائی اڈاہے سب سے زیادہ متاثر ہوا۔۔۔

 اسی طرح برسلز اور برلن ایئرپورٹس نے بھی اپنی پروازوں میں خلل کی تصدیق کی۔یہ حملہ کالنز ایرو سپیس کے چیک اِن اور بورڈنگ سسٹمز پر کیا گیا، جو دنیا بھر میں ایئرلائنز کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے ۔ کمپنی کے مطابق مسئلہ صرف الیکٹرانک چیک اِن اور بیگیج ڈراپ پر ہے ، جسے وقتی طور پر دستی نظام کے ذریعے سنبھالا جا رہا ہے ۔ہیتھرو، برلن اور برسلز ایئرپورٹ پر مجموعی طور پر 29 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ہیتھرو سے ہفتے کے روز 651 پروازیں روانہ ہونا تھیں، برسلز سے 228 اور برلن سے 226پروازیں شیڈول تھیں ۔ برسلز ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے بتایا کہ اب تک 10 پروازیں منسوخ ہوئیں اور اوسطاً تمام روانگیوں میں ایک گھنٹے کی تاخیر ہو رہی ہے ۔آئرلینڈ کے ڈبلن اور کورک ایئرپورٹس پر بھی معمولی اثرات سامنے آئے ۔ دوسری طرف پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے تمام ہوائی اڈے سائبر حملوں سے محفوظ ہیں اور فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق جاری ہے ۔اتھارٹی کے مطابق تمام سافٹ ویئر اور الیکٹرانک سسٹمز، بشمول امیگریشن مکمل طور پر فعال ہیں ،کسی قسم کی فنی خرابی یا سکیورٹی خطرے کی اطلاع نہیں ملی۔

