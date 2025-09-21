صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یورپی پابندیوں کے بعد جوہری ادارے سے تعاون معطل ہوجائیگا:ایران

تہران (اے ایف پی)ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل نے کہا ہے کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جانب سے اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ عائد کرنے کے اقدام کے بعد ایران کا عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی سے تعاون موثر طور پر معطل ہو جائے گا۔۔۔

بیان میں کہا گیا کہ وزارت خارجہ کی کوششوں اور حل کے لیے پیش کردہ تجاویز کے باوجود یورپی اقدامات نے عالمی ایجنسی سے تعاون کا راستہ روک دیا ہے ۔ یاد رہے یو این سلامتی کونسل نے جمعہ کو ایران پر پابندیوں میں نرمی کی قرار داد مسترد کر دی تھی ۔

