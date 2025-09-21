صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دنیا بھارت سے سیکھے تنازع شروع اورختم کیسے کرتے ہیں:بھارتی ایئر چیف

نئی دہلی (مانیٹرنگ ڈیسک ،نیوزایجنسیاں ) بھارتی فضائیہ کے سربراہ اے پی سنگھ نے کہاہے کہ پاکستان پر حملے کا مقصد پورا ہو گیا تھا ،تنازع کیوں ختم نہ کرتے ، جنگ انا کی تسکین کیلئے نہیں لڑنی چاہیے ،دنیا کو بھارت سے سیکھنا چاہیے کہ تنازع کو شروع اور جلد ختم کیسے کرتے ہیں۔۔۔

 بھارتی ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ رواں سال مئی میں آپریشن سندور کے بعد فوجی تنازع کے دوران پاکستان کے ساتھ لڑائی ختم نہ ہو۔ اے پی سنگھ نے اسرائیل اور روس یوکرین جنگوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تنازع جاری رکھنے کی قیمت ہوتی ہے ۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ مزید کرنا چاہیے تھا، ہمارا مقصد دہشت گردی کا خاتمہ تھا، ہم نے ان پر حملہ کرنا تھا، ہم نے وہ کیا، اگر ہمارے مقاصد پورے ہو گئے تو ہم تنازع کو کیوں ختم نہ کرتے ؟ ہمیں کیوں اسے جاری رکھنا چاہیے تھا ، ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی تنازع کی بہت زیادہ قیمت ادا کرنا پڑتی ہے ، طویل جنگیں اگلی تیاریوں کو بھی متاثر کرتی ہیں، اس سے ہماری معیشت پر اثر پڑتا۔انہوں نے کہا کہ بھارت نے ایک مثال قائم کی ہے کہ تنازع کو شروع کرنے اور جلد سے جلد کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ۔

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سہرا‘ ہر پاکستانی کے سر پر
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
مالدار عرب دنیا کی سوچ میں بھونچال
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
Now its free for all
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کا تزویراتی عروج
رشید صافی
عمران یعقوب خان
مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ!
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
بلوچستان کے امن کی دشمن…
محمد عبداللہ حمید گل
