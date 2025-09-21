صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پینٹا گون نے میڈیا پر غیر منظور شدہ معلومات شائع کرنے پر پابندی لگادی

  • دنیا میرے آگے
واشنگٹن (اے ایف پی) امریکی محکمہ دفاع نے میڈیا کو غیر منظور شدہ معلومات شائع کرنے سے روک دیا۔نئی پالیسی کے مطابق رپورٹرز کو حلف نامہ دینا ہوگا کہ وہ صرف سرکاری طور پر منظور شدہ معلومات ہی شائع کریں گے۔۔۔

 ورنہ اُن کا میڈیا کارڈ منسوخ کیا جا سکتا ہے ۔پینٹا گون کے اعلامیے میں کہا گیا کہ شفافیت کے عزم کے باوجود تمام معلومات کی پہلے منظوری ضروری ہے ، خواہ وہ غیر خفیہ ہی کیوں نہ ہوں۔صحافیوں کی پنٹاگون میں نقل و حرکت بھی اب سرکاری نگرانی میں محدود کر دی گئی ۔

