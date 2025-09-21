امریکی ایچ ون بی ویزا فیس ایک لاکھ ڈالر ، بھارت کو مصیبت
واشنگٹن (نیوز ایجنسیاں )امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملازمت کے لیے امریکا آنے والے غیر ملکی ہنر مند افراد کی سالانہ ویزا فیس پندرہ سو ڈالر سے بڑھا کر ایک لاکھ ڈالر کرنے کا اعلان کیا ہے۔۔۔
صدر ٹرمپ نے جمعے کو ایک صدارتی حکم نامہ جاری کیا جس کے تحت ہائی سکلڈ (ہنر مند) افراد کو امریکا لانے کے لیے پروگرام ایچ ون بی کی ویزا فیس میں اضافہ کر دیا گیا ہے ۔خیال کیا جا رہا ہے کہ اس حکم نامے سے امریکا میں ٹیکنالوجی کمپنیاں متاثر ہوں گی جن کی افرادی قوت کا انحصار چین اور انڈیا سے آنے والے ہنر مند افراد پر ہے ۔ اب تک اس پروگرام کے تحت سب سے زیادہ انڈیا سے تعلق رکھنے والے ہنر مند افراد امریکا منتقل ہوئے ہیں ۔صدر ٹرمپ کا حکم 21 ستمبر سے نافذ العمل ہو گا اور اس کا اطلاق صرف نئی درخواستوں پر ہی ہو گا۔امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لٹنک کا کہنا ہے کہ کمپنیوں کو ہر درخواست دہندہ کے لیے چھ سال تک اتنی ہی رقم ادا کرنا ہو گی۔ بھارت کی آئی ٹی تجارتی ایسوسی ایشن نیسکام نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کاروباری اداروں اور پر وفیشنل افراد کے لیے پریشانی کا باعث ہے ۔ہزاروں انڈین ورکرز یہ ویزے حاصل کر کے امریکا میں روزگار سے وابستہ ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ نے کہا کہ ہنرمند افراد کی نقل و حرکت نے دونوں ممالک میں ٹیکنالوجی کی ترقی، اختراع، اقتصادی ترقی، مسابقت اور دولت کی تخلیق میں اہم کردار ادا کیا ہے اور وہ ان تبدیلیوں کا جائزہ لے گی۔دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے ایچ ون بی ویزا سے متعلق نئی پالیسی پر وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک لاکھ ڈالر فیس صرف نئی درخواستوں پر ایک بار وصول کی جائے گی۔ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ یہ فیس صرف ابتدائی درخواست پر لاگو ہوگی، موجودہ ویزا ہولڈرز یا تجدید کرنے والوں پر نہیں۔واضح رہے امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لٹنک نے دوروز قبل اس فیس کو سالانہ قرار دیا تھا، جس سے ویزا رکھنے والوں میں شدید ابہام پیدا ہو گیا تھا۔