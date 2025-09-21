ٹرمپ کے احکامات پر منشیات سمگلرز کی ایک اور کشتی تباہ، 3 ہلاک
واشنگٹن(اے ایف پی)امریکی صدر ٹرمپ کے احکامات پر منشیات سمگلرز کی ایک اور کشتی تباہ کر دی گئی، جس کے نتیجے میں تین سمگلر ہلاک ہو گئے۔۔۔
صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم "ٹروتھ سوشل" پر لکھا کہ کارروائی امریکی وزارت دفاع نے ساؤتھ کمانڈ کے تحت کی، جس میں دہشت گرد تنظیم سے منسلک سمگلرز کو نشانہ بنایا گیا۔انہوں نے بتایا کہ امریکی فورسز محفوظ رہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق حملہ کس مقام پر کیا گیا ، یہ واضح نہیں۔ یاد رہے رواں ماہ سمگلرز کی یہ تیسری کشتی ہے جو امریکی کارروائی میں تباہ کی گئی۔