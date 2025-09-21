روسی لڑاکا طیارے اسٹونیا کی حدود میں داخل،ماسکو کی تردید
ماسکو،کیف(اے ایف پی)روس کے جنگی طیارے اسٹونیا کی حدود میں داخل ہو گئے ۔اسٹونیا کی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ طیارے 12منٹ تک ملک کی حدود میں رہے۔۔۔
اس سے پہلے روس کے بیس ڈرون طیارے 9اور 10ستمبر کی درمیانی رات پولینڈ کی فضائی حدود میں داخل ہوئے تھے ۔دوسری جانب روسی وزارت دفاع نے ترید کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے جنگی طیاروں نے اسٹونیا کی فضائی حدود کی خلاف ورزی نہیں کی۔انہوں نے کہا کہ پرواز بین الاقوامی قوانین کے تحت بحیرہ بالٹک پر نیوٹرل مقام پر کی گئیں۔ادھر روس کے جنوبی مغربی علاقے سامارا میں یوکرینی ڈرون حملے میں چار افراد ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔علاوہ ازیں یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس نے ایک بڑی فوجی کارروائی میں 40میزائل اور تقریباً 580ڈرونز سے یوکرین پر حملہ کیا، جس میں تین افراد ہلاک اور کئی زخمی ہوئے ۔ مشرقی شہر ڈنیپرو میں کلسٹر بمب سے ایک اپارٹمنٹ پر حملہ کیا گیا۔زیلنسکی نے کہا آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کروں گا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ٹرمپ نے یورپ میں روسی فوجی دراندازیوں پر تاحال کوئی سخت مؤقف اختیار نہیں کیا، جس پر نیٹو اتحادیوں میں تشویش پائی جا رہی ہے ۔ مبصرین کے مطابق ٹرمپ کی خاموشی سے یورپی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔