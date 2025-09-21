مقبوضہ کشمیر:نامعلوم افراد کا حملہ ،بھارتی فوجی ہلاک
جموں،سری نگر (اے پی پی)مقبوضہ کشمیر کے ضلع اودھم پور میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں بھارتی فوجی ہلاک ہو گیا۔ بھارتی فوجی اہلکار کو ضلع کے علاقے ڈوڈو بسنت گڑھ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران ہلاک کیا گیا۔۔۔
بھارتی فوج کی راشٹریہ رائفلز، پیرا ملٹری سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور سپیشل آپریشن گروپ کے اہلکاروں نے علاقے میں مشترکہ آپریشن جمعہ کو شروع کیا تھا۔آپریشن میں ڈرون کیمروں اور سراغ رساں کتوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے ۔ کاؤ نٹر انٹیلی جنس کشمیر نے کئی اضلاع میں تلاشی کی کارروائیاں عمل میں لائی ہیں۔ ٹیموں نے سری نگر، بارہمولہ، اسلام آباد ، کپواڑہ، پلوامہ اور شوپیاں میں کئی مقامات پر تلاشی لی۔ ضلع کشتواڑ میں بھارتی فوج کی سرپرستی میں قائم ویلج ڈیفنس گارڈکے ایک رکن نے خودکشی کرلی۔ 45سالہ ٹیک چند نے ضلع کے علاقے اکرا ناگبتن بھٹکوٹ میں اپنی رائفل سے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔علاوہ ازیں قابض بھارتی انتظامیہ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر واعظ عمر فاروق کو 4 روز بعد پروفیسر عبدالغنی بھٹ کے اہلخانہ سے تعزیت کیلئے سوپور جانے کی اجازت دی،میرواعظ نے بھارتی انتظامیہ کے اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہاتھا کہ ہمیں ایک آمرانہ نظام میں زندگی گزارنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ۔