فلسطین ریاست کیلئے وسیع عالمی حمایت:فرانس نے بھی تسلیم کر لیا،پیرس اور دیگر شہروں میں ٹائون ہالز پر فلسطینی پرچم،برطانیہ میں فلسطینی سفارتخانہ کھل گیا،اٹلی میں بڑے مظاہرے
نیویارک،ریاض (حسن رضاسے ،نیوز ایجنسیاں، مانیٹرنگ ڈیسک )سعودی عرب نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ مغربی کنارے کچھ حصوں کو ضم کرنا ایک سرخ لکیر ہے اور اس سے ابراہیمی معاہدوں کے تحت تعلقات کے معمول پر آنے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔۔۔
سعودی سیاسی ذرائع نے مبینہ طور پر اسرائیلی حکام کو بتایا کہ اگر مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کرنے کا منصوبہ شروع ہو ا تو اس کے خلاف کئی اقتصادی اور سکیورٹی اقدامات کیے جاسکتے ہیں، جس میں اسرائیل کے لیے سعودی فضائی حدود کی بندش بھی شامل ہے ۔اسرائیلی میڈیا کے مطابق مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنا واشنگٹن کے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے ۔ فلسطین ریاست کیلئے وسیع عالمی حمایت کے سلسلے میں اقوام متحدہ میں اجلاس ہوا جس میں فرانس نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ۔ جبکہ مزید 5ملکوں نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ ان ملکوں میں بیلجیئم،لکسمبرگ،انڈورا،مالٹا اور سان مارینو شامل ہیں ۔ اقوام متحدہ کے 193 رُکن ممالک میں سے 75 فیصد فلسطین کو پہلے ہی بطور ایک ریاست تسلیم کر چکے ہیں۔ جن ممالک نے یہ قدم اب تک نہیں اُٹھایا ہے ان میں امریکا، اسرائیل، اٹلی اور جرمنی بھی شامل ہیں۔جرمنی اور اٹلی فی الحال اس قدم کو قبل از وقت قرار دے رہے ہیں۔ جرمنی کا کہنا ہے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا امن عمل کے اختتام پر ممکن ہے ۔فرانس کے تقریباً دو درجن ٹاؤن ہالز نے پیر کو وزارت داخلہ کی ہدایت کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنی عمارتوں پر فلسطینی پرچم لہرایا۔ یہ پیش رفت صدر ایمانوئیل میکخواں کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے اعلان سے قبل سامنے آئی ۔بعد ازاں فرانس کے صدر نے مسئلہ فلسطین کے دو ریاستی حل پر اقوام متحدہ میں اجلاس سے اپنے خطاب میں غزہ میں جاری جنگ کو ناقابل جواز قرار دیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا ہم مزید انتظار نہیں کرسکتے اور اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جنگ مکمل طور پر ختم کی جائے اور حماس کے زیر حراست باقی 48 مغویوں کو فوری رہا کیا جائے ۔صدر میکخواں نے اپنے خطاب کے دوران دیگر ممالک کا بھی ذکر کیا جنہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ان ممالک میں اندورا، آسٹریلیا، بیلجیم، لکسمبرگ، مالٹا، مراکش، برطانیہ، کینیڈا اور سان مارینو شامل ہیں۔صدر نے کہا ان ممالک نے جولائی میں ہماری اپیل کا جواب دیا اور امن کے لیے ذمہ دارانہ اور ضروری آپشن کا انتخاب کیا۔ فرانسیسی صدر نے واضح کیا کہ فلسطینیوں کو حقوق دینے سے اسرائیلیوں کے حقوق چھن نہیں جاتے ۔انہوں نے عالمی برادری کو پیغام دیا دنیا امن کے موقع سے محض چند لمحوں کے فاصلے پر ہے اور اگر اب بھی کچھ نہ کیا گیا تو یہ موقع ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جائے گا۔فرانسیسی صدر نے دو ریاستی حل کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے کہا پائیدار امن صرف اسی وقت ممکن ہے جب اسرائیل اور فلسطین دو الگ ریاستوں کے طور پر ساتھ ساتھ رہیں۔انہوں نے کہا ہم امن کی راہ ہموار کرنے کے لیے جنرل اسمبلی میں موجود ہیں ، 2 ریاستی حل ممکن بنانے کی پوری ذمہ داری ہم پر ہے ۔اقوام متحدہ میں خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں، جیسا کہ حالیہ دنوں میں متعدد مغربی ممالک نے کیا ہے ۔ انہوں نے کہا یہ ایک تاریخی قدم ہے جو دو ریاستی حل کی حمایت میں مؤثر ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا دو ریاستی حل کانفرنس امن کے حصول کا تاریخی موقع ہے ، فرانس کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے اقدام کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کانفرنس سے خطاب میں کہا غزہ میں دو سال سے جاری مظالم کا سلسلہ اب بند ہونا چاہیے ،مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ۔ انہوں نے کہا اسرائیل کو مکروہ عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے ، فلسطین کا مسئلہ دنیا میں اہمیت اختیار کر چکا ہے ۔فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا غزہ کو فوری امداد چاہیے ، قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے ، حماس کو فلسطین اتھارٹی کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہو ں گے ، فلسطین کی گورننس میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہو گا ، محمود عباس نے مصر اور قطر کی جانب سے ثالثی کی کوششوں کو سراہا ۔ ویڈیو لنک خطاب میں محمود عباس نے حماس سے اپنے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے اسرائیل پر حملے کی شدید مذمت کی اور کہا حماس کو غزہ کی حکومت میں کوئی کردار نہیں دیا جائے گا۔ محمود عباس کو امریکی ویزا نہ ملنے کی وجہ سے ذاتی طور پر شرکت کا موقع نہیں ملا۔ پرتگال کے صدر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا فلسطین کے معاملے پر ہم نے ہمیشہ دو ریاستی حل کی بات کی ہے ۔ امریکا نے برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا سمیت چند اہم اتحادیوں کی جانب سے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کو "نمائشی" قرار دیتے ہوئے کہا ہے یہ حقیقی سفارتکاری نہیں ہے ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ان کی ترجیحات یرغمالیوں کی رہائی، اسرائیل کی سلامتی اور خطے میں امن و خوشحالی ہیں جو صرف حماس سے آزاد ماحول میں ممکن ہے ۔ امریکا نے کہا وہ صرف سنجیدہ مذاکرات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے نہ کہ ظاہری سیاسی حرکات پر۔اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر ڈینی ڈینن نے فلسطینی ریاست سے متعلق عالمی اجلاس کو سرکس قرار دیتے ہوئے کہا اسرائیل اور امریکا نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے ۔فلسطینی اتھارٹی نے فرانسیسی صدر کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کو "تاریخی اور جرات مندانہ فیصلہ" قرار دیا ہے ۔ وزارت خارجہ نے پیر کے روز جاری بیان میں کہا یہ فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے عین مطابق ہے اور دو ریاستی حل کے لیے جاری کوششوں کی حمایت کرتا ہے ۔ بیان میں کہا گیا فرانس کا یہ اقدام امن کے قیام کی کوششوں میں سنگ میل ثابت ہو گا۔ البتہ فرانس کی جانب سے فلسطینی ریاست کے اعتراف پر راملہ میں عوامی ردعمل مایوس کن رہا۔ شہریوں کا کہنا ہے یہ علامتی قدم ہے جس سے زمینی حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایک نوجوان نے کہاجنگ، بھوک اور غربت جاری ہے اس اعتراف سے کچھ نہیں بدلے گا۔ ایک خاتون نے تلخ لہجے میں کہا یہ سب دکھاوا ہے ، روزمرہ زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ تاہم کچھ نوجوانوں نے امید ظاہر کی یہ پہلا قدم ہے ، مزید عملی اقدامات کی ضرورت ہے تاکہ مغربی کنارے اور غزہ کی حالت بہتر ہو۔ اسرائیل اور امریکا نے اس اجلاس کا بائیکاٹ کیا ۔ادھر برطانیہ کے دار الحکومت لندن میں فلسطینی مشن کی عمارت کو سفاتخانے کا درجہ دے کر اس پر فلسطینی پرچم لہرایا گیا۔برطانوی حکومت نے اپنی سرکاری ویب سائٹ کے نقشوں کو اپ ڈیٹ کیا۔ پہلے وہاں "مقبوضہ فلسطینی علاقے " لکھا ہوتا تھا لیکن اب اس کی جگہ "فلسطین" درج کر دیا گیا ۔پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب میں فلسطین کے برطانیہ میں سفیر حسام زملوط نے کہا آج تاریخی لمحہ ہے ، فلسطین موجود ہے ، فلسطین ہمیشہ سے ہے ،ہمیشہ رہے گا۔فلسطینی سفیر نے کہا بالآخر برطانوی حکومت نے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا قدم اٹھالیا جس کا مدت سے انتظار تھا۔ آئیے ہم سب مل کر فلسطین کا پرچم بلند کریں۔حسام زملوط نے کہا ہمارے عوام پرغزہ میں بھوک اور بمباری مسلط کردی گئی اور وہ اپنے ہی گھروں کے ملبے تلے دفن ہو رہے ہیں، ہمارے لوگ مغربی کنارے میں نسل کشی،ریاستی دہشت گردی، زمینوں کی چوری اور جبر کا روزانہ سامنا کر رہے ہیں۔ہماری زندگیاں بے وقعت سمجھی جا رہی ہیں اور ہمارے بنیادی حقوق مسلسل سلب کیے جا رہے ہیں۔اٹلی میں اسرائیل کے خلاف ملک گیر مظاہروں کے باعث مختلف شہروں میں سڑکیں، ریلوے اور بندرگاہیں بند کر دی گئیں۔ پیر کو مختلف یونینز کی جانب سے پورے ملک میں اسرائیل کی غزہ میں کارروائیوں کے خلاف احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ میلان میں 50ہزار سے زائد افراد نے مظاہرے میں شرکت کی اور امریکی جھنڈا بھی نذر آتش کیا گیا میلان کے مرکزی سٹیشن کے اطراف ‘فری فلسطین’ کا نعرہ لگانے اور امریکی پرچم نذر آتش کرنے پر بھی جھڑپیں بھی ہوئیں۔مظاہروں کے دوران میلان کی ایم فور میٹرو لائن کو بھی بند کر دیا گیا۔ مظاہرین کے ایک گروپ کی جانب سے پولیس کی جانب سٹریٹ سائن اور دھویں کے بم بھی پھینکے گئے ۔ روم میں لگ بھگ 20 ہزار افراد نے مرکزی سٹیشن کے باہر ریلی نکالی۔ بولونیا میں موٹروے بند کرنے کی کوشش پر پانی کی توپوں کا استعمال کیا گیا ۔ جنوا اور لیورنو میں ڈاک مزدوروں نے بندرگاہیں بند کر دیں ۔ روم میں بس اور میٹرو کی سروس متاثر ہوئی۔ اطالوی حکومت نے اسرائیل کو ہتھیار وں کی فروخت روک دی ، تاہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے ۔سپین نے اسرائیل سے دفاعی تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ کرلیا ۔ وزیراعظم پیدرو سانچیز نے غزہ میں نسل کشی روکنے کیلئے ہتھیاروں کی خرید و فروخت پر پابندی کا اعلان کیا، ہسپانوی کابینہ آج منگل کو ہتھیاروں پر اس پابندی کی قانونی منظوری دے گی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے دوسری جنگ عظیم میں ہم نے بڑے پیمانے پر تباہی دیکھی ، دنیا میں انصاف، امن اور برابری کو فروغ دینا ہوگا۔ اقوام متحدہ سب کیلئے ہے ، صرف طاقتوروں کیلئے نہیں، اقوام متحدہ کو مضبوط، مؤثر اور سب کے لیے بنانا ہوگا۔انتونیو گوتریس کا کہنا تھا فلسطین میں جنگ رکنی چاہیے ، انسانی جانیں بچانا سب کی ذمہ داری ہے ،عالمی رہنمائوں کو منافقت چھوڑ کر انصاف کرنا ہو گا ، یوکرین، فلسطین، افریقہ سمیت کئی خطے جنگ کی لپیٹ میں ہیں۔سیکرٹری جنرل نے کہا ماحولیاتی تبدیلی عالمی بحران ہے ، دنیا متحد ہوکر مقابلہ کرے ۔انتونیو گوتریس کا کہنا تھا ترقی پذیر ممالک کو قرضوں سے نجات دلانا وقت کی ضرورت ہے ، عالمی امن کا خواب تبھی ممکن ہے جب ہم متحد ہوں۔سیکرٹری جنرل نے کہا انسانی حقوق کا تحفظ اقوام متحدہ کی اولین ترجیح ہونی چاہئے ۔وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے برطانیہ سمیت اہم اتحادیوں کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا دراصل حماس کو اسرائیل پر حملے کا انعام دینے کے مترادف ہے ۔ کیرولین لیویٹ نے بریفنگ میں بتایا ٹرمپ کے خیال میں یہ فیصلے صرف باتوں تک محدود ہیں اور ہمارے کچھ دوستوں اور اتحادیوں کی طرف سے عملی اقدامات ناکافی ہیں۔ کیرولین لیویٹ نے بتایا امریکی صدر ٹرمپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے آج منگل کے روز خطاب میں عالمی اداروں پر شدید تنقید کریں گے ۔ صدر ٹرمپ اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ عالمی اداروں نے عالمی نظام کو کس حد تک بگاڑ دیا ہے اور وہ دنیا کے لیے اپنا سادہ مگر تعمیری وژن پیش کریں گے ۔ کیرولین لیویٹ نے کہا صدر ٹرمپ آج قطر ، سعودی عرب ، پاکستان ، یو اے ای کے رہنمائوں سے ملاقات کریں گے ۔ صدر ٹرمپ انڈونیشیا ، ترکیہ ، مصر اور اردن کے رہنمائوں سے بھی ملیں گے ۔ وزیراعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لئے امریکا پہنچ گئے ۔دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم شہبازشریف کی اہم ترین ملاقات آج منگل کو ہو گی جس میں وہ سعودی عرب، قطر، ترکی، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا اور مصر کے رہنماؤں کے ہمراہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے ۔ ٹرمپ نے ان مسلم ممالک کے رہنمائوں کو مشترکہ ملاقات کی دعوت دی ہے جس میں علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کے مسائل پر بات چیت ہوگی۔دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم اپنے خطاب میں عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ جموں و کشمیر اور فلسطین کی صورتحال پر مبذول کرائیں گے ۔اسرائیل نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے آج منگل کو ہونے والے ہنگامی اجلاس کا بھی بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیا ہے جو غزہ کی صورتحال پر طلب کیا گیا ہے ۔ اقوام متحدہ میں اسرائیلی سفیر ڈینی ڈینن نے کہا اجلاس یہودی سال نو "روش ہشنا"کے موقع پر رکھا گیا ہے جو افسوسناک اور ناقابل قبول ہے ۔ انہوں نے بتایا اجلاس کی تاریخ تبدیل کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی۔