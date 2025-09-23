اسحاق ڈار کی عرب وزراء خارجہ سمیت مختلف اجلاسوں میں شرکت
نیویارک(اپنے نامہ نگار سے)نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے نیو یارک میں عرب وزراء خارجہ اجلاس ،اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی خواتین کانفرنس اوردولت مشترکہ کے اجلاس میں شرکت کی۔۔۔
دولت مشترکہ کے وزرا خارجہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا پاکستان دولتِ مشترکہ کے ‘کنیکٹیوٹی ایجنڈا’ کو آگے بڑھانے میں صفِ اول میں رہے گا۔پاکستان صنفی مساوات پر یقین رکھتا ہے ،پاکستان میں خواتین ہر شعبے میں اپنا کردار ادا کررہی ہیں۔ سماجی تحفظ اور خواتین کو بااختیار بنانے کیلئے اقدامات کررہے ہیں،ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کیلئے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے تنظیم کو نئے عالمی چیلنجز سے ہم آہنگ کرنے کی کوششوں کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری کو بیک وقت جاری بحرانوں کا سامنا ہے ، دولتِ مشترکہ امن قائم رکھنے اور مکالمے کا پلیٹ فارم ہے ۔اتفاقِ رائے اور تعاون تنازعات کے حل کے لیے ناگزیر ہے ، انہوں نے کہا نوجوانوں کو خوشحال اور پُرامن مستقبل تشکیل دینے کے قابل بنایا جائے ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خواتین کی چوتھی عالمی کانفرنس میں انہوں نے کہا بیجنگ میں 30 برس قبل خواتین اور بچیوں کی برابری اور بااختیار بنانے کا عزم کیا گیا تھا، ہمیں محض الفاظ نہیں بلکہ عملی اقدامات کے ذریعے اپنے عزم کو دہرانا ہوگا۔ ہمیں سب کو ملکر خواتین کو بااختیار بنانے سمیت غربت کے خاتمے کے اقدامات کرنا ہونگے ۔قطر کے وزیراعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی کی میزبانی میں اہم مشاورتی اجلاس میں انہوں نے کہا پاکستانی عوام کو مشرق وسطیٰ کے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ دلی وابستگی ہے اور پاکستان خطے سمیت عالمی سطح پر امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کے لیے ہر مثبت کوشش کی حمایت کرتا ہے ۔