  • دنیا میرے آگے
آپریشن سندور کا پارٹ ٹو بھی ہو سکتا بھارتی وزیر دفاع کی گیدڑ بھبکی

نئی دہلی (آئی این پی )بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ایک بار پھر پاکستان کوگیدڑ بھبکیاں دیتے ہوئے کہا ہے کہ حالیہ آپریشن سندور کا پارٹ ون یا پارٹ ٹو بھی ہو سکتا ہے۔۔۔

بھارتی میڈیا کے مطابق وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ایک تقریب کے دوران پاکستان پر ایک اور حملے اور نام نہاد فوجی کارروائیوں کی دھمکیاں دیں۔ماہرین کے مطابق مودی سرکار الیکشن سے پہلے عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لئے پاکستان کارڈ کھیل رہی ہے ۔پاکستانی دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کی کوئی بھی مہم جوئی خطے کے امن کیلئے سنگین خطرہ ہوگی، پاکستان کی مسلح افواج ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔

