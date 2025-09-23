صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چارلی کرک کی اہلیہ نے شوہر کے قاتل کو معاف کر دیا ، تعزیتی جلسے میں ٹرمپ کی شرکت

  • دنیا میرے آگے
چارلی کرک کی اہلیہ نے شوہر کے قاتل کو معاف کر دیا ، تعزیتی جلسے میں ٹرمپ کی شرکت

اریزونا (اے ایف پی،رائٹرز)چارلی کرک کی اہلیہ ایریکا کرک نے اپنے شوہر کے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ چارلی کا مقصد نوجوانوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا تھا۔۔۔

 اریزونا میں ان کی یاد میں منعقدہ تعزیتی جلسے میں ایریکا نے جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ نفرت کا جواب نفرت نہیں ہو سکتا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی تقریب میں شرکت کی ۔واضح رہے 22 سالہ ملزم ٹائلر رابنسن نے چارلی کو 10 ستمبر کو یوٹاہ یونیورسٹی میں گولی مار کر ہلاک کر دیاتھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :تیز ی، 100 انڈیکس میں 1200 پوائنٹس اضافہ

روپیہ کی سبقت 33 ویں روز بھی برقرار، سونا 5100 روپے مہنگا

پاک سعودی معاہدے میں شعبہ آئی ٹی کلیدی، شزہ فاطمہ

چین کے ساتھ تجارتی خسارے کو کم کرنے کا مطالبہ

تاجر وں کا سعودیہ کے ساتھ نئے معاشی باب پر اعتماد کا اظہار

کے الیکٹرک کو بعد از ٹیکس 4.13 ارب منافع

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak