چارلی کرک کی اہلیہ نے شوہر کے قاتل کو معاف کر دیا ، تعزیتی جلسے میں ٹرمپ کی شرکت
اریزونا (اے ایف پی،رائٹرز)چارلی کرک کی اہلیہ ایریکا کرک نے اپنے شوہر کے قاتل کو معاف کرنے کا اعلان کیا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ چارلی کا مقصد نوجوانوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا تھا۔۔۔
اریزونا میں ان کی یاد میں منعقدہ تعزیتی جلسے میں ایریکا نے جذباتی تقریر کرتے ہوئے کہا کہ نفرت کا جواب نفرت نہیں ہو سکتا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی تقریب میں شرکت کی ۔واضح رہے 22 سالہ ملزم ٹائلر رابنسن نے چارلی کو 10 ستمبر کو یوٹاہ یونیورسٹی میں گولی مار کر ہلاک کر دیاتھا۔