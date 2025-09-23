غزہ :مزید37شہید،اسرائیل کا امدادی فلوٹیلا روکنے کا اعلا ن
غزہ ،یروشلم ،واشنگٹن(اے ایف پی، دنیا نیوز) غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں مزید 37 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ، جن میں 30 افراد صرف غزہ شہر میں مارے گئے۔۔۔
وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی جنگ میں اب تک غزہ میں 65ہزار344 افراد شہید اور 1لاکھ66ہزار795زخمی ہو چکے ، ہزاروں لاشیں ملبے تلے دبی ہیں۔اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ پیر کو غزہ شہر سے ایک راکٹ ناحل عوز کے علاقے کی طرف داغا گیا۔ یہ علاقہ غزہ کی سرحد کے قریب واقع ہے ۔اسرائیل نے غزہ جانے والا امدادی فلوٹیلا روکنے کا اعلا ن کیا ہے ۔وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ اسرائیل کسی فعال جنگی علاقے میں کشتیوں کے داخلے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسرائیل نے الزام عائد کیا کہ یہ فلوٹیلا حماس کے مقاصد کی تکمیل کے لیے بھیجی جا رہی ہے ۔یروشلم کے نواح میں اسرائیلی بستی کے پھیلاؤ کے باعث فلسطینی بدو آبادی کو بے دخلی کا سامنا ہے ۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ انہیں زبردستی علاقوں سے نکالا جا رہا ہے ۔امریکی میڈیا کے مطابق حماس نے امریکی صدر ٹرمپ کو خط لکھا ہے جس میں حماس نے 60روزہ جنگ بندی کے بدلے ٹرمپ سے گارنٹی کا مطالبہ کیا ہے ۔حماس نے خط میں کہا کہ آدھے یرغمالی چھوڑیں گے مگر جنگ بندی یقینی بنائیں۔ وقتی نہیں، بااعتماد امن کی ضمانت چاہیے ، انسانی بنیادوں پر امن کو یقینی بنایا جائے ۔ حماس کا خط رواں ہفتے ٹرمپ کو پہنچائے جانے کا امکان ہے ۔