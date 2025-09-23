صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی مفاد کی صحافت زوال کا شکار، حکومتیں مدد کریں:ماہرین

  • دنیا میرے آگے
عوامی مفاد کی صحافت زوال کا شکار، حکومتیں مدد کریں:ماہرین

پیرس (اے ایف پی)نوبل انعام یافتہ ماہرین معیشت جوزف اسٹگِلٹز اور دارون ایسیموگلو سمیت 11 ممتاز ماہرین نے متنبہ کیا ہے کہ عوامی مفاد کی صحافت زوال کے دہانے پر ہے۔۔۔

 انہوں نے حکومتوں پر زور دیا کہ وہ معیاری صحافت کو سہارا دینے کے لیے سرمایہ کاری کریں۔ ماہرین نے اشتہاری آمدن میں کمی، ملازمتوں کے خاتمے اور مصنوعی ذہانت سے پیدا خطرات کو بحران کی بڑی وجوہات قرار دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ معلومات اب نجی کمپنیوں کے منافع کا ذریعہ بن چکی ہیں، جبکہ صحافت کے معاشی، سماجی اور جمہوری فوائد کو بچانے کے لیے فوری حکومتی اقدامات ناگزیر ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عائزہ خان پر بھارتی ڈیزائنرز کے ڈیزائن کاپی کرنے پر تنقید

لاہور شوبز انڈسٹری میں کراچی سے زیادہ گند :میمونہ قدوس

سلمان بھائی آپ بھی عمرہ کریں، راکھی ساونت کی اپیل

ببرک شاہ نے ریما کو ‘اوور ریٹڈ’ قرار دے دیا

دعا لیپا نے فلسطین مخالف مؤقف پر ایجنٹ کو فارغ کر دیا

میکسیکو میں لاپتہ 2کولمبین موسیقاروں کی لاشیں برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak