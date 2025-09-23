عوامی مفاد کی صحافت زوال کا شکار، حکومتیں مدد کریں:ماہرین
پیرس (اے ایف پی)نوبل انعام یافتہ ماہرین معیشت جوزف اسٹگِلٹز اور دارون ایسیموگلو سمیت 11 ممتاز ماہرین نے متنبہ کیا ہے کہ عوامی مفاد کی صحافت زوال کے دہانے پر ہے۔۔۔
انہوں نے حکومتوں پر زور دیا کہ وہ معیاری صحافت کو سہارا دینے کے لیے سرمایہ کاری کریں۔ ماہرین نے اشتہاری آمدن میں کمی، ملازمتوں کے خاتمے اور مصنوعی ذہانت سے پیدا خطرات کو بحران کی بڑی وجوہات قرار دیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ معلومات اب نجی کمپنیوں کے منافع کا ذریعہ بن چکی ہیں، جبکہ صحافت کے معاشی، سماجی اور جمہوری فوائد کو بچانے کے لیے فوری حکومتی اقدامات ناگزیر ہیں۔