جوہری ہتھیار ترک کرنے پر اصرار نہ کریں تو مذاکرات ہو سکتے ہیں:کم جونگ اُن کا ٹرمپ کو پیغام
سیول(اے ایف پی، دنیا مانیٹرنگ)شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اُن نے کہا اگر امریکی صدر ٹرمپ جوہری ہتھیار ترک کرنے پر اصرار نہ کریں تو بات چیت ہو سکتی ہے۔۔۔
انہوں نے کہا پابندیوں کے خاتمے کے بدلے اپنے نیوکلیئر ہتھیار کبھی نہیں چھوڑیں گے ۔ یہ پہلا موقع ہے جب 2019 کے مذاکرات ختم ہونے کے بعد کم جونگ اُن نے بات چیت پر آمادگی ظاہر کی ہے ۔ ادھر جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ نے کہا جوہری ہتھیاروں کی پیداوار منجمد کرنے پر معاہدہ قابل قبول ہوگا ، شمالی کوریا ہر سال 15 سے 20 نئے ہتھیار تیار کر رہا ہے ۔