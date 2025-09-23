چینی عالمی نظم و نسق کے خاکے کو عملی جامہ پہنانے کی امید :ایرانی صدر
تہران (دنیا مانیٹرنگ)ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ وہ چین کے عالمی نظم و نسق کے خاکے کو عملی جامہ پہنانے کی امید رکھتے ہیں، جو کثیرالطرفہ ہوگا اور یکطرفہ اجارہ داری کے نظام کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔۔۔
انہوں نے چینی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ دورہ چین کے دوران وہ چینی صدر شی جن پنگ کے دنیا کے حوالے سے وژن سے متاثر ہوئے ۔چینی حکومت نے جس عالمی گورننس کی تجویز دی ہے اب اس پر عمل ہونا چاہیے ۔ایرانی صدر نے امریکا اور اسرائیل کو خطے میں توسیع پسندانہ عزائم کا ذمہ دار قرار دیا۔مسعود پزشکیان نے کہا ہمارا چین سے ثقافتی رشتہ ہزاروں سالوں سے قائم ہے اور اس کی بنیادیں بہت گہری ہیں۔