صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روس کی امریکا کو جوہری معاہدہ 1سال بڑھانے کی مشروط پیشکش

  • دنیا میرے آگے
روس کی امریکا کو جوہری معاہدہ 1سال بڑھانے کی مشروط پیشکش

ماسکو (اے ایف پی)روس نے امریکا کو جوہری معاہدہ 1سال بڑھانے کی مشروط پیشکش کر دی ،روس نے کہا اگر واشنگٹن نیو سٹارٹ معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد ایک سال تک جوہری ہتھیاروں کی حد بندی برقرار رکھے تو ہم تیار ہیں۔۔۔

 صدر پیوٹن نے کہا کہ یہ اقدام ہتھیاروں کی دوڑ روکنے کیلئے ضروری ہے ۔ نیو سٹارٹ معاہدہ 2010 میں ہوا تھا اور 5 فروری 2026 کو ختم ہو رہا ہے ۔ روس 2023 میں اس معاہدے سے علیحدہ ہوچکا لیکن اب تک اس کی حد بندی پر عمل کر رہا ہے ۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک 1550 جوہری ہتھیار رکھ سکتے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عائزہ خان پر بھارتی ڈیزائنرز کے ڈیزائن کاپی کرنے پر تنقید

لاہور شوبز انڈسٹری میں کراچی سے زیادہ گند :میمونہ قدوس

سلمان بھائی آپ بھی عمرہ کریں، راکھی ساونت کی اپیل

ببرک شاہ نے ریما کو ‘اوور ریٹڈ’ قرار دے دیا

دعا لیپا نے فلسطین مخالف مؤقف پر ایجنٹ کو فارغ کر دیا

میکسیکو میں لاپتہ 2کولمبین موسیقاروں کی لاشیں برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak