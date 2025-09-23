روس کی امریکا کو جوہری معاہدہ 1سال بڑھانے کی مشروط پیشکش
ماسکو (اے ایف پی)روس نے امریکا کو جوہری معاہدہ 1سال بڑھانے کی مشروط پیشکش کر دی ،روس نے کہا اگر واشنگٹن نیو سٹارٹ معاہدے کی مدت ختم ہونے کے بعد ایک سال تک جوہری ہتھیاروں کی حد بندی برقرار رکھے تو ہم تیار ہیں۔۔۔
صدر پیوٹن نے کہا کہ یہ اقدام ہتھیاروں کی دوڑ روکنے کیلئے ضروری ہے ۔ نیو سٹارٹ معاہدہ 2010 میں ہوا تھا اور 5 فروری 2026 کو ختم ہو رہا ہے ۔ روس 2023 میں اس معاہدے سے علیحدہ ہوچکا لیکن اب تک اس کی حد بندی پر عمل کر رہا ہے ۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک 1550 جوہری ہتھیار رکھ سکتے ہیں۔