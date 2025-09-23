افغانستان پاکستان پر حملوں کا ذمہ دار نہیں ، ذبیح اللہ
کابل (آئی این پی )افغان طالبان کے سینئر اہلکار نے کہا ہے کہ افغانستان کو پاکستان میں ہونے والے حملوں کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بار بار کے انتبا ہ میں کہا گیا تھا کہ کابل کو اپنی سرزمین کو دہشت گردوں کے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔۔۔
ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا دھمکی آمیز لہجے والے بیانات کے بجائے بات چیت ہونی چاہیے ، زیادہ دورے ہونے چاہئیں تاکہ دونوں طرف اعتماد پیدا ہو۔ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت موجودہ ماحول اور جاری پروپیگنڈے سے خوش نہیں ہے ، کیونکہ یہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے مفاد میں نہیں۔ذبیح اللہ مجاہد نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے حملے کوئی نیا معاملہ نہیں ہے ،پاکستان کو اپنی سکیورٹی یقینی بنانی چاہیے ۔انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایسے حملوں کو ناکام بنانے کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں، اسلام آباد کو بھی کابل کے ساتھ معلومات شیئر کرنی چاہئیں تاکہ ہم بھی ان خطرات کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر سکیں۔