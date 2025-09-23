خودانحصاری کا درس دینے سے قبل مودی غیر ملکی جہاز، سامان چھوڑیں:کیجریوال
نئی دہلی(اے پی پی)عام آدمی پارٹی بھارت کے کنوینر اور نئی دہلی کے سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی عوام کو خودانحصاری کا درس دیتے ہیں۔۔۔
مگر خود غیر ملکی جہازوں میں سفر کرتے اور درآمدی اشیا استعمال کرتے ہیں۔ ایکس پر بیان میں کیجریوال نے کہا کہ اگر مودی جی واقعی سودیشی چاہتے ہیں تو خود بھی غیر ملکی مصنوعات ترک کریں۔ انہوں نے طنزاً کہا کہ اگر کچھ نہیں تو بھارت میں کام کرنے والی چار امریکی کمپنیزکو بند کر دیں۔