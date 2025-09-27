مودی امریکی ٹیرف سے پریشان،پوٹن کو فون :نیٹو سربراہ کا دعویٰ:اس طرح کی غلط بیانی نا قابل قبول:بھارت کا رد عمل
واشنگٹن (رائٹرز ،اے ایف پی ) امریکا نے ادویات پر 100فیصد ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کردیا جس سے بھارت کی مشکلات میں اضافہ ہوگیا جوامریکا میں استعمال ہونے والی ایک تہائی سے زائد ادویات برآمد کرتا ہے۔۔۔
قبل ازیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر 50فیصد ٹیرف عائد کردیاتھاجس پر نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے ایک انٹرویو میں کہاکہ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے روس سے تیل خریدنے پرامریکی ٹیرف کا سامناکرنے پر روسی صدر ولادی میر پوٹن سے ٹیلی فون پر رابطہ کرکے تبادلہ خیال کیا ہے جبکہ بھارت نے مودی پوٹن رابطے کے بارے میں نیٹو سربراہ کے ریمارکس کو بے بنیاد قراردیتے ہوئے مسترد کردیا اور کہاکہ اس طرح کی غلط بیانی ناقابل قبول ہے ۔تفصیلات کے مطابق امریکا نے ٹیرف سے پریشان بھارتی وزیراعظم کوادویات پر 100فیصد ٹیرف عائد کرکے مزیدپریشان کردیا ہے ۔ امریکا نے کچن کیبنٹس اور باتھ روم وینٹیز پر 50 فیصد، فرنیچر پر 30 فیصد اور ہیوی ڈیوٹی ٹرکوں پر 25 فیصد ٹیرف عائد کیا ہے جبکہ ادویات پر 100 فیصد ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کیا گیا ہے ۔صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امریکا میں یکم اکتوبر سے فارماسیو ٹیکل کی درآمد پر 100 فیصد ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ امریکا میں ادویات کا پلانٹ لگانے پر ٹیرف سے چھوٹ ہوگی، یہ ٹیکس کئی وجوہات کی بنیاد پر لگایا جا رہا ہے لیکن سب سے بڑھ کر قومی سلامتی کے مفادات کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا ہے ۔امریکا کی جانب سے نئے ٹیرف کی وجہ سے بھارت کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگیا ہے کیوں کہ بھارت دنیا کے سب سے بڑے دواسازی برآمد کنندگان میں شامل ہے اور امریکا میں استعمال ہونے والی ایک تہائی سے زائد ادویات بھارت برآمد کرتا ہے ۔ایک رپورٹ کے مطابق بھارت ہر سال تقریباً 10 ارب ڈالر کی فارماسیوٹیکل مصنوعات امریکا کو برآمد کرتا ہے ۔نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹے نے سی این این کے ساتھ ایک انٹرویو میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے روسی تیل کی بھارت کی خریداری کی وجہ سے بھارتی درآمدات پر محصولات کو دگنا کرکے 50 فیصد کرنے کے بارے میں بات کی تھی۔ٹیرف فوری طور پر بھارت پر لاگو ہوگیا تھا اور دہلی سے مودی نے ماسکو میں پوٹن کے ساتھ فون پر رابطہ کیا ۔ نریندر مودی نے پوٹن سے پوچھا، میں آپ کی حمایت کرتا ہوں لیکن کیا آپ مجھے حکمت عملی کی وضاحت کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے اب امریکا کی طرف سے 50 فیصد ٹیرف کا نشانہ بنایا گیا ہے ۔ بھارتی وزارت خارجہ نے مارک روٹے کے بیان کو بے بنیاد قراردیا اور کہا ایسی کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی ۔بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے ایک باقاعدہ بریفنگ میں بتایا کہ یہ بیان حقیقت میں غلط اور مکمل طور پر بے بنیاد ہے ،کسی بھی موقع پر وزیر اعظم مودی نے صدر پوٹن کے ساتھ ایسی کوئی بات چیت نہیں کی ۔نیٹوترجمان نے عالمی خبررساں ادارے کے رابطے پر کہاکہ ہمارے پاس نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی باتوں میں مزید اضافہ کرنے کیلئے کچھ نہیں ہے ۔