ایران کا روس کیساتھ 4ایٹمی بجلی گھروں کی تعمیر کیلئے 25ارب ڈالر کا معاہدہ
تہران (اے ا یف پی)ایران اور روس نے اسلامی جمہوریہ ایران میں چار نئے نیوکلیئر پاور پلانٹس کی تعمیر کیلئے 25 ارب ڈالر کا تاریخی معاہدہ کر لیا ، یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اقوام متحدہ کی ایران پر عائد سخت پابندیاں ممکنہ طور پر دوبارہ سے نافذالعمل ہونے لگی ہیں۔۔۔
ایرانی سرکاری ٹیلی وژن کے مطابق ایرانی کمپنی ہرمز اور روسی ادارے روساٹم (رشین اسٹیٹ اٹامک انرجی کارپوریشن)کے درمیان صوبہ ہرمزگان کے شہر سیریک میں 25 ارب ڈالر مالیت سے چار نیوکلیئر پاور پلانٹس کی تعمیر کا معاہدہ طے پایا ،فی الوقت ایران کا واحد فعال نیوکلیئر پاور پلانٹ بشہر میں واقع ہے ، جس کی پیداواری صلاحیت ایک ہزار میگاواٹ ہے ، جو ملک کی مجموعی توانائی کی ضروریات کا ایک معمولی حصہ ہے ۔ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق نئے ہر ایک پاور پلانٹ کی پیداواری صلاحیت 1255 میگاواٹ ہو گی تاہم منصوبے کے مکمل ہونے کے وقت کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ معاہدہ ایران پر اقوام متحدہ کی وسیع پابندیوں کے ممکنہ طور پر دوبارہ عائد ہونے سے چند گھنٹے قبل سامنے آیا ہے ۔برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے ایران پر یہ الزام عائد کرتے ہوئے کہا وہ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا، گزشتہ ماہ یہ پابندیاں دوبارہ فعال کی تھیں۔مغربی ممالک طویل عرصے سے ایران پر ایٹم بم بنانے کی کوشش کرنے کا الزام لگاتے رہے ہیں، تاہم ایران اس الزام کی سختی سے تردید کرتا ہے اور اپنے پرامن ایٹمی پروگرام کے حق کا دفاع کرتا ہے ۔ایران اس سے قبل 1993 میں روس کے ساتھ ایک ایٹمی توانائی کا معاہدہ کر چکا ہے جس کے تحت بوشہر پلانٹ کی تعمیر کی اجازت دی گئی تھی۔