اسرائیلی فضائیہ کے 140اہداف پر حملے،عمارتیں تباہ،22فلسطین شہید
غزہ (اے ایف پی)اسرائیلی فوج نے تازہ حملوں میں 22فلسطینیوں کو شہید کردیا جبکہ اقوام متحدہ میں نیتن یاہو کا خطاب غزہ میں زبردستی سنایا گیا ،امریکی صدر ڈونلڈٹرمپ کا کہناہے کہ اسرائیل کو مغربی کنارے کے انضمام کی اجازت نہیں دوں گا اور حالیہ مذاکرات کے بعد جلد جنگ بندی ہوجائے گی۔۔۔
غزہ کی سول ڈیفنس ایجنسی کا کہنا ہے کہ نیویارک میں اقوام متحدہ میں وزیراعظم نیتن یاہو کے خطاب سے قبل جمعہ کو اسرائیلی فورسز نے فلسطینی علاقے میں 22افراد کو شہید کردیا،اسرائیلی فضائیہ نے گزشتہ روز غزہ کی پٹی میں 140 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا،غزہ شہر کے قریب الشطی پناہ گزین کیمپ کی عمارتوں کو بھاری نقصان پہنچا۔اسرائیلی فوج کا کہناہے کہ اگست کے آخر سے اب تک 7لاکھ فلسطینی غزہ شہر چھوڑکرجاچکے ہیں ۔اسرائیلی وزیراعظم کے دفتر نے فوج کو ہدایت کی تھی کہ وہ نیتن یاہو کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کیا جانے والا خطاب براہِ راست غزہ کی پٹی کے رہائشیوں تک پہنچائیں۔جس کے بعد اسرائیلی فوج نے غزہ میں بڑے ٹرکوں پر لاؤڈ سپیکر نصب کردئیے تھے ۔ڈونلڈٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہاکہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے غزہ پر کوئی ڈیل کر لی ہے ، ایک ایسا معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس سے جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان کاکہناتھاکہ اب بہت ہو چکا ہے ، میں اسرائیل کو مغربی کنارے کو ضم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا، یہ سلسلہ اب رکنا چا ہئے ۔