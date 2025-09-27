یمنی بندرگاہ:بحری جہاز پر ڈرون حملہ، 24 پاکستانی موجود
صنعا(دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک)یمن کی بندر گاہ کے قریب بحری جہاز پر ڈرون حملہ ہوا ہے ، جہاز میں موجود پاکستانی عملہ کی جانوں کو خطرہ ہے ۔ذرائع کے مطابق جہازمیں کپتان سمیت عملے کے 24پاکستانی ارکان موجود ہیں،شدید آتشزدگی سے جہاز مسلسل شعلوں کی لپیٹ میں ہے۔۔۔
عملے کو وقتی طور پر نکالا پھر زبردستی واپس جہاز میں بھیج دیا گیا۔ سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ واقعے میں کسی پاکستانی کے جاں بحق ہونے کی اطلاع نہیں ہے ۔سفارتی ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان بحری جہاز میں موجود شہریوں کی بحفاظت واپسی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے ۔پاکستانی عملے نے ویڈیو پیغام میں بتایا ہے کہ یمنی پورٹ پر جہاز پر 10 دن پہلے ڈرون حملہ ہوا تھا۔ جہاز پر ایل پی جی موجود ہے جو یمنی پورٹ پر اتارا جانا تھا۔جہاز کے کیپٹن نے مطالبہ کیا ہے جہاز کو فوری جبوتی لے جانے کی اجازت دی جائے ۔میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ واقعہ یمن کی راس العیسی ٰبندرگاہ پر پیش آیا، بحری جہاز تہران سے تیل لیکر یمن کی طرف جا رہا تھا، عملہ کے پاس آگ بجھانے کے کوئی آلات نہیں۔ میڈیا رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ عملے کو مسلسل خطرناک صورتحال کا سامنا ہے ، متاثرہ افراد نے جانیں بچانے کیلئے مقامی ریسکیو اداروں سے مدد کی اپیل کی ہے ۔جہاز کے پاکستانی عملے کا کہنا ہے کہ وزارتِ میری ٹائم اور ڈی جی پورٹس کی جانب سے پاکستانیوں کی مدد کا انتظار ہے ، جہاز پر حوثی باغی موجود ہیں، پاکستانی عملے کو جہاز چھوڑنے نہیں دیا جا رہا۔