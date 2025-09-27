ٹرمپ کے کوٹ پر جنگی جہاز کی پن نے نئی بحث چھیڑ دی
نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک)وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کوٹ پر لگی جنگی جہاز کی پن پر سوشل میڈیا صارفین میں بحث چھڑ گئی۔ جمعرات کو وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں اہم ملاقات ہوئی۔۔۔
اس ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیرخارجہ مارکو روبیو بھی موجود تھے ۔اوول آفس میں وزیراعظم شہباز شریف اور صدر ٹرمپ کی ملاقات ایک گھنٹہ 20 منٹ جاری رہی۔اس ملاقات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کوٹ پر لگی جنگی جہاز کی پن نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی۔بعض صارفین نے کہا کہ وہ اسے بھارت کے خلاف پاکستان کی جیت کے اعتراف کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ صارفین نے کہا کہ ٹرمپ نے یہ پن پہن کر مودی کو پیغام دینے کی کوشش کی ہے ۔ ایک بھارتی صارف نے مودی کو ٹیگ کر کے لکھا کہ یہ بہت بڑا پیغام ہے ۔ تاہم وائٹ ہاؤس نے وضاحت کردی کہ ٹرمپ نے دراصل ترک صدر اردوان کے ساتھ ملاقات کے لیے کوٹ پر ایف 22 ریپٹر جہاز کی سونے سے بنی پن لگائی تھی۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے ترکیہ کے صدر اردوان سے ملاقات کی تھی۔
