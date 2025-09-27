صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ میں جنگ کے بعد عبوری قیادت کے لیے ٹونی بلیئر کے نام پر غور

  • دنیا میرے آگے
غزہ میں جنگ کے بعد عبوری قیادت کے لیے ٹونی بلیئر کے نام پر غور

لندن (اے ایف پی)سابق برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر کو غزہ کے انتظامی امور کی سربراہی دئیے جانے کا امکان ہے ۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سابق برطانوی وزیر اعظم سر ٹونی بلیئر کی زیرقیادت عبوری بین الاقوامی انتظامیہ علاقے کی تعمیرِ نو اور سیاسی انتقالِ اقتدار کی نگرانی کرے گی۔۔۔

منصوبے کے تحت ٹونی بلیئر غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی نامی ایک ادارے کی قیادت کریں گے ، جسے پانچ سال تک غزہ کی اعلیٰ ترین سیاسی اور قانونی اتھارٹی کے طور پر کام کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ یہ منصوبہ مشرقی تیمور اور کوسوو جیسے خطوں میں عبوری انتظامیہ کے ماڈل پر مبنی ہے ۔غزہ انٹرنیشنل ٹرانزیشنل اتھارٹی کا ابتدائی مرکز مصری سرحد کے قریب واقع العرش میں ہوگا اور بعد ازاں یہ اتھارٹی اقوامِ متحدہ کی حمایت یافتہ زیادہ تر عرب ممالک پر مشتمل ایک کثیر القومی فورس کے ساتھ غزہ میں داخل ہوگی۔اس منصوبے کے تحت فلسطینیوں کو غزہ سے زبردستی بے دخل نہیں کیا جائے گا،منصوبے کی منظوری پر ٹونی بلیئر ایک 25 رکنی سیکرٹریٹ کی قیادت کریں گے اور 7 رکنی بورڈ کے چیئرمین ہوں گے جو غزہ کے انتظامی امور کی نگرانی کرے گا۔اس منصوبے کو امریکی حمایت حاصل ہے اور ٹونی بلیئر نے اگست میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات میں غزہ کے مستقبل پر تبادلہ خیال بھی کیا تھا۔اس منصوبے کے تحت غزہ میں ایک بین الاقوامی سکیورٹی فورس تعینات کی جائے گی، جو سرحدوں کی نگرانی کرے گی اور حماس کو دوبارہ منظم ہونے سے روکے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak