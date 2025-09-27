کینیڈا اور انڈونیشیا نے آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کردئیے
مونٹریال (اے ایف پی)کینیڈا اور انڈونیشیا نے ایک دو طرفہ آزاد تجارتی معاہدے پر دستخط کردئیے ، جس کا مقصد جنوب مشرقی ایشیا میں کینیڈا کی سب سے بڑی منڈی میں اوٹاوا کی 95 فیصد سے زیادہ برآمدات پر محصولات کو ختم یا کم کرنا ہے۔۔۔
ماہرین کا کہناہے کہ یہ سٹریٹجک معاہدہ عالمی اقتصادی بحران کے تناظر میں کیا جا رہا ہے ، جو امریکہ کی تحفظ پسند پالیسیوں سے بڑھ گیا ہے ۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا کہ یہ صحیح وقت پر صحیح پارٹنر کے ساتھ صحیح معاہدہ ہے ،انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو نے اوٹاوا کے دورے کے دوران اسے تاریخی لمحہ قرار دیا۔