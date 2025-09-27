امریکا میں ملاقاتیں اور خطاب ،پاکستانی منظرنامہ کو نئی جہت ملی
نیویارک(تجزیہ:محمد حسن رضا سے )وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وزیرِاعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات اور اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے وزیراعظم کے خطاب نے پاکستان کے سفارتی اور تزویراتی منظرنامے کو ایک نئی جہت دی ہے۔۔۔
یہ دونوں مواقع محض رسمی ملاقاتیں یا تقاریر نہیں بلکہ بدلتی عالمی سیاست،خطے کی نئی صف بندی اور پاکستان کی داخلی ضرورتوں کا امتزاج ہیں۔ امریکی صدر سے یہ ملاقات کئی حوالوں سے غیر معمولی ہے کیونکہ اس نے یہ پیغام دیا کہ پاکستان کی سیاسی و عسکری قیادت مشترکہ طور پر امریکا کے ساتھ تعلقات کی بحالی اور نئے ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے تیار ہے ۔ ماضی میں سول اور ملٹری قیادت کے درمیان بیک وقت ایسی نمائندگی کم دیکھنے میں آئی۔ یہ ملاقات ایسے وقت پر ہوئی جب خطے میں ایران-اسرائیل کشیدگی، افغانستان کی نازک صورتِ حال اور چین-امریکا سٹریٹجک مقابلہ شدت اختیار کر چکا ہے اور پاکستان نے اس تناظر میں خود کو ایک بیلنسڈ پلیئر کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے ۔ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ یہ براہِ راست مکالمہ پاکستان کے لیے معاشی اور سکیورٹی دونوں محاذوں پر امکانات رکھتا ہے ۔ آئی ایم ایف کے نئے پروگرام، امریکی سرمایہ کاری اور دفاعی تعاون کے تناظر میں واشنگٹن کے ساتھ براہِ راست بات چیت پاکستان کی مالی ضروریات کو پورا کرنے میں مددگار ہو سکتی ہے ۔ اس کے ساتھ ساتھ انسدادِ دہشت گردی، خطے میں امن، اور نئی ٹیکنالوجیز تک رسائی کے معاملات بھی ایجنڈے کا حصہ رہے ۔ شہباز شریف کا ٹرمپ کو ‘‘امن کا علمبردار ’’ کہنا پاکستان کی اس پالیسی کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ تصادم کی بجائے تعلقات کی بحالی چاہتا ہے ۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی شمولیت غیر معمولی علامتی وزن رکھتی ہے ۔ اس سے یہ تاثر مضبوط ہوا کہ پاکستان کی سکیورٹی پالیسی، نیوکلیئر معاملات اور انسدادِ دہشت گردی کے اقدامات پر عسکری قیادت براہِ راست گفت و شنید کے لیے تیار ہے ۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ یقین دہانی اہم ہے کہ پاکستان کے اندر فیصلہ سازی ایک ہم آہنگ حکمتِ عملی کے تحت ہو رہی ہے ، جس سے خطے میں سکیورٹی تعاون، خاص طور پر افغانستان اور مشرقِ وسطیٰ کے تناظر میں، نئی راہیں کھل سکتی ہیں۔اس ملاقات میں جنوبی ایشیا کے تناؤ، خصوصاً پاک بھارت تعلقات پر بھی بات ہوئی۔ وزیرِاعظم کا یہ بیان کہ ‘‘ہم نے جنگ جیت لی ہے ، اب امن جیتنے کے خواہشمند ہیں’’ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور دے رہا ہے ۔ یہ پیغام بھارت کے ساتھ ساتھ عالمی برادری کے لیے بھی اہم ہے کہ پاکستان خطے میں تصادم نہیں بلکہ امن کے لیے کوشش کر رہا ہے ۔ ساتھ ہی مشرقِ وسطیٰ، خصوصاً غزہ کی صورتِ حال پر بھی پاکستان نے جنگ بندی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر موقف پیش کیا۔ پاکستان اس وقت سخت معاشی دباؤ میں ہے ،مہنگائی، زرِمبادلہ کی کمی اور توانائی بحران جیسے چیلنجز درپیش ہیں۔ اس پس منظر میں واشنگٹن سے تعلقات کی بحالی نہ صرف آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے اداروں کے لیے اعتماد کا پیغام ہے بلکہ بیرونی سرمایہ کاری کے نئے امکانات بھی پیدا کرتی ہے ۔ جنرل اسمبلی میں موسمیاتی فنڈنگ اور قرضوں کی نرمی پر آواز بلند کرنا بھی ملکی معیشت کے لیے براہِ راست فائدہ مند ہو سکتا ہے ۔ ایک اور بڑا چیلنج چین اور امریکا کے درمیان بڑھتی کشیدگی ہے ۔ بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں چین کے ساتھ شراکت اور امریکا کے ساتھ سٹریٹجک تعاون کے درمیان توازن قائم رکھنا ایک نازک معاملہ ہے ۔ شہباز شریف اور عاصم منیر کی مشترکہ ملاقات نے اس پیغام کو تقویت دی کہ پاکستان کسی ایک بلاک کا حصہ بننے کی بجائے متوازن پالیسی پر گامزن ہے اور جنرل اسمبلی میں کی جانے والی تقریر بھی اسی بیلنسڈ اپروچ کی عکاس ہے ۔تاہم اس پورے عمل میں ایک ایسا پہلو بھی سامنے آیا جو پاکستان کی اندرونی سیاسی روایت اور صحافتی آزادی پر سوال اٹھاتا ہے ۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے لیے ابتدائی طور پر پاکستانی صحافیوں کی ایک فہرست وائٹ ہاؤس کو فراہم کی گئی تھی، مگر بعد ازاں پاکستان کی جانب سے یہ درخواست کی گئی کہ میڈیا کو اس ملاقات کی کوریج کی اجازت نہ دی جائے ۔ نتیجتاً وہ فہرست منسوخ کر دی گئی اور صحافیوں کو باہر رکھا گیا۔ جہاں ایک طرف پاکستان کی قیادت ایک اہم اور مثبت سفارتی پیش رفت کر رہی تھی، وہاں میڈیا سے یوں کترانا سمجھ سے بالاتر ہے ۔ یہ رویہ نہ صرف شفافیت پر سوال کھڑا کرتا ہے بلکہ عالمی سطح پر یہ تاثر بھی دیتا ہے کہ پاکستان ابھی تک آزاد اور جاندار صحافت کے ساتھ کھل کر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے مواقع پر جب دنیا پاکستان کے بیانیے کو براہِ راست سننے کی خواہش رکھتی ہے ، میڈیا کی رسائی روکنا ایک غیر ضروری اور منفی تاثر پیدا کرتا ہے ۔