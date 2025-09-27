برطانیہ کا بالغ شہریوں کیلئے ڈیجیٹل آئی ڈی کارڈ جاری کرنے کا اعلان
لندن (اے ایف پی)برطانوی حکومت نے غیر قانونی تارکین وطن پر قابو پانے کیلئے نیا پلان متعارف کرا یا ہے ۔وزیراعظم کیئرسٹارمر نے برطانیہ کے تمام بالغ رہائشیوں کیلئے ڈیجیٹل آئی ڈی کارڈ جاری کرنے کا اعلان کردیا۔۔۔
نوکری اور مکان کرائے پر لینے کیلئے برٹ کارڈ لازمی ہوگا۔برطانوی حکومت تمام قانونی رہائشیوں کو یہ کارڈ مفت مہیا کرے گی،برطانوی میڈیا کے مطابق کارڈ ایک مرکزی ڈیٹا بیس کے ساتھ منسلک ہوگا،جس سے غیرقانونی تارکین وطن کی نشاندہی کرنے میں آسانی ہوگی۔