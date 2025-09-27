یوکرین کا ہنگری پرڈورنز سے سرحدی خلاف ورزی کا الزام
کیف(اے ایف پی)یوکرین نے ہنگری پر ڈرونز سے سرحدی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے ہنگری کے 3فوجی اہلکار وں کے یوکرین میں داخلے پرپابندی لگادی۔۔۔۔
یوکرین کے صدر ولادی میر زیلنسکی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ میں لکھاکہ کئی جاسوس ڈرونز نے ہنگری کی سرحد کے ساتھ فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ،یہ ڈرونز ممکنہ طور پر ہنگری کے ہیں۔یوکرین کے وزیر خارجہ اینڈری سیبیگا نے ایکس پر ایک پوسٹ میں نام ظاہر کئے بغیر لکھا کہ ہنگری کے تین فوجی اہلکاروں کو اپنی سرزمین پرآنے سے روک دیاہے ۔یورپی یونین میں ماسکو کے قریبی ساتھی ہنگری نے فوری طور پر اس فیصلے پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں کیا۔