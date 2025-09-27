صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیجنگ سی پیک جے سی سی اجلاس مشترکہ عزم، روڈ میپ کی توثیق

  • دنیا میرے آگے
بیجنگ سی پیک جے سی سی اجلاس مشترکہ عزم، روڈ میپ کی توثیق

بیجنگ(نیوز ایجنسیاں )پاک چین اقتصادی راہداری (سی پیک) کی 14ویں جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی (جے سی سی) کا اجلاس بیجنگ میں مکمل ہوگیا جسے دونوں ممالک کے تعلقات میں تاریخی سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔۔۔

اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی پروفیسر احسن اقبال نے کہا کہ یہ اجلاس نہ صرف ماضی کی پیش رفت کا جائزہ تھا بلکہ مستقبل کے لئے مشترکہ عزم اور روڈ میپ کی ازسرنو توثیق بھی ہے ۔انہوں نے اعلان کیا کہ اگلے 90 دنوں میں سی پیک کا نیا طویل المدتی منصوبہ جاری کیا جائے گا ،اجلاس کے اختتام پر اعلان کیا گیا کہ سی پیک کی 15ویں جے سی سی مئی 2026 میں اسلام آباد میں ہوگی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کوئی بشارت اہلِ غزہ کے لیے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ایک اور نئی پریشانی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امن کیلئے ویٹو کا خاتمہ ضروری
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
پاک سعودی معاہدہ اور افغانستان
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
پاکستان سعودی عرب دفاعی معاہدہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(6)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak