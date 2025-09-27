بیجنگ سی پیک جے سی سی اجلاس مشترکہ عزم، روڈ میپ کی توثیق
بیجنگ(نیوز ایجنسیاں )پاک چین اقتصادی راہداری (سی پیک) کی 14ویں جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی (جے سی سی) کا اجلاس بیجنگ میں مکمل ہوگیا جسے دونوں ممالک کے تعلقات میں تاریخی سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔۔۔
اختتامی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی پروفیسر احسن اقبال نے کہا کہ یہ اجلاس نہ صرف ماضی کی پیش رفت کا جائزہ تھا بلکہ مستقبل کے لئے مشترکہ عزم اور روڈ میپ کی ازسرنو توثیق بھی ہے ۔انہوں نے اعلان کیا کہ اگلے 90 دنوں میں سی پیک کا نیا طویل المدتی منصوبہ جاری کیا جائے گا ،اجلاس کے اختتام پر اعلان کیا گیا کہ سی پیک کی 15ویں جے سی سی مئی 2026 میں اسلام آباد میں ہوگی ۔