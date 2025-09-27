صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مڈغاسکر :پانی اور بجلی کی قلت پر پرتشدد مظاہرے ، توڑپھوڑ ،کرفیو نافذ

  • دنیا میرے آگے
مڈغاسکر :پانی اور بجلی کی قلت پر پرتشدد مظاہرے ، توڑپھوڑ ،کرفیو نافذ

انتاناناریوو(اے ایف پی)مڈغاسکر میں پانی اور بجلی کی قلت پر پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے جس پر حکومت نے دارالحکومت انتاناناریوو میں شام سے صبح تک کرفیو نافذ کر دیا۔میڈیا رپورٹس کے مطابق مڈغاسکر میں بجلی۔۔۔

 اور پانی کی شدید کمی کے خلاف ہزاروں نوجوان مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور پلے کارڈ اٹھا کر حکومت کے خلاف نعرے لگاتے رہے ، پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کیلئے آنسو گیس کا استعمال کیا۔دارالحکومت کے ایک بڑے شاپنگ مال کو لوٹا اور آگ لگا دی گئی جبکہ دو ارکان پارلیمنٹ کے گھر وں کو بھی نقصان پہنچا ۔جنرل انجیلو راوِلوناریوو نے کہا کہ کچھ افراد اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر دوسروں کی ملکیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، عوام اور ان کی ملکیت کے تحفظ کیلئے شام 7 بجے سے صبح 5 بجے تک کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔

