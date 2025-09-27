اقوام متحدہ:فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار
نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کے دورانوزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔وزیر دفاع وفد کے ہمراہ میں ہال میں آئے تو انہوں نے گلے میں روایتی فلسطینی رومال ‘کوفیہ’ ڈالا ہوا تھا۔
