اقوام متحدہ:فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار

  • دنیا میرے آگے
نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف کے خطاب کے دورانوزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔وزیر دفاع وفد کے ہمراہ میں ہال میں آئے تو انہوں نے گلے میں روایتی فلسطینی رومال ‘کوفیہ’ ڈالا ہوا تھا۔

